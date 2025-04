L’isola dei famosi 2025, indiscrezione bomba: attore turco nel cast! È Can Yaman?

Manca sempre meno al debutto de L’Isola dei famosi 2025 ed ora dopo ora inizia a comporsi il cast tra indiscrezioni e rumor. L’ultima anticipazione in ordine di tempo l’ha fornita Deianira Marzano. Secondo l’esperta di gossip, infatti, sarebbe pronto a sbarcare in Honduras un attore turco famosissimo ed al centro del gossip. Nello specifico ha svelato: “Fonti vicine alla produzione fanno trapelare che tra i provinati per un possibile ingresso a sorpresa ci sarebbe anche un attore turco molto amato dal pubblico italiano.”

Deianira Marzano non ha fornito il nome del possibile concorrente dell’Isola dei famosi 2025 ma ha lanciato degli indizi: “Non è la prima volta che il suo nome gira nei corridoi del reality ma stavolta pare che ci sia qualcosa di più concreto. Alto, carismatico e con un passato sentimentale parecchio chiacchierato potrebbe essere il vero colpaccio di questa edizione.” Stando alla descrizione dell’esperta di gossip l’attore turco pronto a sbarcare in Honduras potrebbe essere Can Yaman. Reduce dalle fatiche de Il Turco, serie tv internazionale trasmessa da Canale5 che non ha ottenuto gli ascolti sperati, è Can Yaman concorrente all’Isola dei famosi 2025?

Can Yaman concorrente all’Isola dei famosi 2025: anche Cristina Plevani nel cast?

Can Yaman concorrente all’Isola dei famosi 2025 è solo l’ultima delle indiscrezioni che dalle scorse ore circolano sul web. Nelle scorse ore Santo Pirrotta nella sua newsletter Celebrity Watch per Vanity Fair aveva lanciato in anteprima il nome di un’altra concorrente dell’Isola dei famosi 2025: Cristina Plevani, ex vincitrice del Grande Fratello 25 anni fa. L’ex bagnina dopo il successo travolgente dovuto alla vittoria nel papà di tutti i reality si è allontanata dal mondo dello spettacolo, escluso poche ospitate. Ha rifiutato nel corso degli anni molte partecipazioni ai reality che le avevano offerto come il GF adesso invece sembra pronta ad iniziare questa nuova avventura. Sono poche le anticipazioni ufficiali sul cast della nuova edizione del reality di sopravvivenza è certo solo che conduttrice sarà Veronica Gentile, inviato Pierpaolo Pretelli ed opinionista Simona Ventura.

Stando alle ultimissime indiscrezioni, tuttavia, tra i concorrenti dell’Isola dei famosi 2025 potrebbe esserci anche Burat Ozcivit. L’attore turco conosciuto per il ruolo di Kemal Soydere di Endless Love potrebbe sbarcare in Honduras. Se tali indiscrezioni vengono confermate si tratterebbe di un colpaccio vero e proprio per Canale5. La dizi turca trasmessa da Canale 5 incentrata sull’amore intenso e drammatico tra Kemal e Nihan ha conquistato il cuore di telespettatori ed ovviamente se davvero ci fosse Burat Ozcivit, Kemal di Endless Love concorrente dell’Isola dei famosi 2025 si vuole puntare ai fan della soap.