Can Yaman confermato nel cast di Viola come il mare 2 / Lo spoiler del divo turco

Viola come il mare 2, Can Yaman si riconferma nel cast della fiction: rotto il silenzio social

Can Yaman torna a stregare il popolo del web, mostrando il corpo scolpito dagli allenamenti fisici, nel mezzo delle riprese per Viola come il mare 2. Visibilmente soddisfatto e appagato per il risultato del suo lavoro profuso alla prima tornata di riprese del sequel della fiction Mediaset, Viola come il mare, Can Yaman si lascia riprendere in un video che in esclusiva, via Instagram, lo immortala mentre si concede ad una sessione di allenamento in palestra.

Tra le righe della caption del curioso post, il divo turco si conferma come attore protagonista nel cast della fiction Mediaset che lo ha ingaggiato al fianco della co-protagonista Francesca Chillemi, per Viola come il mare 2.

Il messaggio rivelatorio di Can Yaman

Così come fa sapere lui stesso nel post rivelatorio, Can Yaman torna a vestire i panni di Francesco Demir, l’ispettore capo protagonista di una storia d’amore vissuta tra alti e bassi con la giornalista Viola Vitale, interpretata dall’attrice Francesca Chillemi. “Sono molto soddisfatto dell’andamento della prima settimana di riprese per la seconda stagione di Viola Come Il Mare -rilascia per iscritto Can Yaman, a corredo del post che conferma il sequel Viola come il mare 2 in arrivo sulle reti TV e streaming Mediaset -. Anche se era estremamente intensa, non si mollano grintosamente gli allenamenti”.

Un post, quello del divo turco di fiction Mediaset e Rai di successo, che intanto fa breccia nei cuori del popolo nel web, mettendo a segno una gran moltitudine di interazioni social di consenso, a suon di condivisioni, commenti di supporto e like, destinati a Can Yaman.

Viola come il mare 2, sequel della fiction in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming web su Mediaset infinity, é un progetto di nuovi 12 episodi che potrebbero andare in onda tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.

