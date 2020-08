Can Yaman da Daydream all’ospedale/ La scena romantica è stata “fatale”

Can Yaman è finito in ospedale dopo una scena registrata per Daydreamer. La soap turca, campione di ascolti del pomeriggio di Canale 5, se da un lato ha regalato un altro grandissimo successo all’attore dall’altro lo ha costretto ad un ricovero forzato in ospedale. Proprio così l’attore che continua a far sognare milioni di telespettatrici (e non solo) ha raccontato sui social che durante le riprese della serie turca che in patria si chiama “Erkenci Kus” ossia “L’uccello del mattino” ha avuto un piccolo problema di salute. Tutto è successo per via della romantica scena che ha visto i protagonisti scambiarsi (finalmente) il tanto atteso e sospirato bacio nel giardino della casa di lui, anche se il momento è stato interrotto dall’improvvisa irrigazione del prato. Un momento esilarante, una vera e proprio doccia d’amore che è costata cara all’attore che è stato ricoverato in ospedale per un broncopolmonite.

Can Yaman diviso tra Ferzan Özpetek e il Grande Fratello Vip 2020

A raccontarlo è stato lo stesso Can Yaman che sui social ha pubblicato un post scrivendo: “scrivi scene con delle fontane e poi ti ritrovi in ospedale”. Il post, manco a dirlo, ha fatto scattare l’allarme tra le fan preoccupatissime per lo stato di salute del proprio beniamino, che ha rassicurato tutte poco dopo dicendo di stare in buona saluta. Una cosa è certa: Can Yaman grazie al successo prima di “Bitter Sweet -ingredienti d’amore” ed ora di “Daydreamer” è uno degli attori più amati e ricercati al punto che si parla di una sua possibile partecipazione al prossimo film di Ferzan Özpetek. Tanti sono i segnali che fanno pensare ad una possibile collaborazione: lo scorso anno il regista turco ha postato sui social alcune foto di Can in Italia, mentre lo stesso attore poco tempo fa ha pubblicato un foto intento a leggere l’ultimo libro scritto da Özpetek. Intanto per Can Yaman si preannuncia anche la possibilità di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020: Alfonso Signorini sarebbe pronto a tutto pur di avere l’attore sex symbol nella casa più spiata d’Italia!



