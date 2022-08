Can Yaman dice no a Maria De Filippi per La Talpa: “Cachet non soddisfacente”/ “Ha rifiutato il ruolo di…”

Tra i tanti reality che vedremo quest’inverno ci sarà anche La Talpa, il vecchio format che verrà riproposto dalla Fascino di Maria De Filippi su Canale 5. Tra i tanti partecipanti ci sarebbe dovuto essere anche Can Yaman che dopo aver vagliato la proposta della De Filippi ha deciso di rinunciare al ruolo di inviato per via del cachet giudicato poco soddisfacente, stando a quanto riporta Comingsoon.

Can Yaman, Francesca Del Fa é la nuova fidanzata? /Parla lei: "Sono molto riservata"

A settembre Can Yaman debutterà con una nuova fiction Viola come il Mare prodotta dalla Lux Vide, una fiction in cui reciterà interamente in italiano al fianco di Francesca Chillemi nei panni dell’ispettore Francesco Demir.

Can Yaman rifiuta il ruolo di inviato a La Talpa

Can Yaman questo inverno non farà parte del cast della nuova edizione de La Talpa. Stando alle indiscrezioni la produzione del reality avrebbe proposto al turco il ruolo di inviato, tutto accompagnato da un discreto cachet giudicato tuttavia dal manager dell’attore non sufficiente, soprattutto per lo sforzo del il turco dovrebbe compiere nel parlare h24 italiano.

Can Yaman, sfortunato in amore?/ Le sue ex partner sul set si sposano, lui...

La proposta dunque sarebbe stata brutalmente rifiutata e oltre questo progetto per Can Yaman sfuma anche il sogno di diventare il nuovo Sandokan, la serie a cui avrebbe dovuto prendere parte ma che, secondo alcuni gossip lanciati da Nuovo Tv, ha subito un brusco stop rimanendo senza una data di lancio su Rai 1, la rete a cui il prodotto sarebbe stato destinato.

LEGGI ANCHE:

Can Yaman pazzo di Francesca Del Fa?/ Ecco le foto che lo inchiodano...

© RIPRODUZIONE RISERVATA