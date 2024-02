Can Yaman, dimagrito di 10 kg: trasformazione incredibile/ La confessione sul cambiamento é virale nel web!

Can Yaman dimagrisce di 10 kg in poco tempo: la verità su Instagram

Can Yaman é protagonista di un dimagrimento choc e perde 10 chili in poco tempo, mentre ha un’agenda fitta di impegni. Riattivatosi su Instagram, l’attore turco condivide con i fan e non i risultati del suo cambiamento fisico, lasciandosi immortalare in uno scatto che lo ritrae con un fisico scolpito dall’esercizio costante e un digiuno a intermittenza, accompagnato da una dieta a effetto detox.

” Come ho perso 10 chili in 30 giorni?- scrive nella caption a corredo del nuovo post, Can Yaman-. Sapevo che al mio ritorno a Roma mi aspettava un duro lavoro, un radicale cambio di abitudini per prepararmi al prossimo personaggio: Sandokan!”. Insomma, il divo turco e attore protagonista di fiction e serie TV di successo sulle reti Mediaset, spoilera i nuovi progetti lavorativi che lo vedono mai actor nel cast di un remake di Sandokan e il sequel in TV Viola come il mare 2: “Dopo la conclusione delle riprese di “Viola Come il Mare 2”, approfittando di qualche giorno libero e del Natale, ho deciso di tornare nel mio paese così da poter trascorrere un

po’ di tempo con i miei genitori, la mia famiglia ed altre persone a me care. Avevo bisogno di riposarmi un po’ e di

staccare la spina, senza mai esagerare però! Volevo anche godermi la cucina turca che mi mancava tanto. E infatti così è stato: non appena rientrato ho iniziato ad

impegnarmi… Il primo obiettivo era raggiungere il peso ideale per il personaggio e poi concentrarmi sugli aspetti

mentali”.

La verità di Can Yaman manda il web in tilt

Quindi, Can Yaman svela il retroscena del cambiamento fisico e mentale: “È stato un periodo molto duro, in un mese sono riuscito a perdere quasi 10 kg, scendendo da 94.5 a 85 kg. È stata, ed è, una fase particolarmente intensa, ho tolto molti piaceri della vita, devo allenarmi 2 o 3 volte al giorno e fare il digiuno intermittente, 16:8, mantenendo le calorie bassissime”.

“Non c’è da preoccuparsi però: nonostante sia esausto sono perfettamente sano, ringiovanito, disintossicato e leggero- aggiunge Can Yaman sui sacrifici profusi per la trasformazione, che é ora virale su Ig-,

ma soprattutto molto soddisfatto. Ovviamente tutto sta avvenendo con il continuo monitoraggio di professionisti

seri e competenti. Alla fine è questo che fanno gli attori: si trasformano con

dedizione quando è necessario e si plasmano di volta in volta per immedesimarsi nel nuovo ruolo. Insomma, continuerò, continueremo ad andare a gonfie vele…”.

L’attore, infine, chiede ai fan di credere in lui continuando a supportarlo come sempre, indipendentemente dal cambiamento fisico e mentale che lo ha giovato.

