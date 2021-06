Can Yaman ‘disperato’ con Diletta Leotta/ Innamorati allo stadio ma divisi dal tifo

Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad infiammare il gossip. Sono mesi che la conduttrice e l’attore turco, amatissimo in Italia, fanno discutere e sono i protagonisti indiscussi delle copertine dei settimanali di gossip con la loro storia d’amore. Lo sono stati anche ieri sera, in occasione della prima partita dell’Italia agli Europei di calcio. Italia e Turchia sono le squadre che si sono sfidate ieri sera e ben sappiamo che sono le nazionalità dei due protagonisti di questo articolo: l’italiana Diletta e il turco Can Yaman. Uniti dall’amore ma, dunque, divisi dal tifo i due piccioncini, che hanno allora assistito alla sfida calcistica direttamente dalla tribuna dello Stadio Olimpico di Roma.

Diletta Leotta e Can Yaman insieme allo stadio: amore e… delusione!

Nei brevi filmati condivisi da Diletta Leotta sul suo profilo Instagram, e poi ripostati da Can Yaman sul suo, la coppia sorride all’obiettivo e mostra ai follower una sciarpa unica divisa in due parti: una italiana, l’altra turca. I due si abbracciano e scherzano nelle immagini successive poi, nella parte finale, la partita è finita e l’Italia ha trionfato con tre goal a zero contro la Turchia. Diletta, con un sorriso divertito e beffardo, inquadra allora Can, disperato al suo fianco, con tanto di mascherina a coprirsi gli occhi per la delusione di questo primo risultato. Momenti, insomma, divertenti quelli mostrati da Diletta su Instagram che, al contempo, mostrano anche la grande sintonia delle coppia.

