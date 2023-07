Can Yaman, é amore top secret con Demet Ozdemir?/ Il clamoroso avvistamento di coppia

Can Yaman e Demet Ozdemir nascondono un amore clandestino? Esplode il gossip sul triangolo, con Oguzhan Koc

Can Yaman e Demet Ozdemir nascondono un amore top secret ai loro fandom, nel mezzo di un matrimonio vip combinato nella loro madrepatria Turchia, che vede Oguzhan Koc vestire i panni di “terzo incomodo”. Questo é, in sintesi, il gossip bomba del momento, che lancia via Instagram Alessandro Rosica. Stando a quanto ripreso dal blogger, si é conclusa da poco e in definitiva la lovestory “fake” con tanto di matrimonio architettato ad arte, presumibilmente per visibilità e business, di Demet e il cantante Oguzhan. Questo, a quanto pare, per la gioia della turca e il collega Can, e per il gran dispiacere dell’ormai patinato ex dell’attrice.

Can Yaman snobba Francesca Chillemi? Niente auguri per il compleanno/ Il web nota l'assenza, lei…

Stando alla fonte dell’indiscrezione il matrimonio durato un battito di ciglia sarebbe frutto di una storia montata ad hoc nello showbiz made in Turchia, a beneficio degli affari dei due connazionali turchi vip divenuti consorti, Demet Ozdemir e Oguzhan Koc. Una storia che potrebbe aver fatto soffrire Demet alle prese con il sospetto amore clandestino al centro del gossip international, Can Yaman.

Can Yaman confermato nel cast di Viola come il mare 2 / Lo spoiler del divo turco

“L’attrice turca nel frangente della relazione fake, quindi nella vita privata, è sempre stata single, non ha mai perso i contatti con il suo ex compagno e collega Can Yaman- chiarisce la perla di gossip, la fonte Rosica -. L’ultimo momento in cui sono stati fotografati insieme felici e spensierati, risale all’evento Disney dell’anno scorso. I loro sguardi parlano chiaro, dietro le quinte si sono parlati per

almeno mezz’ora e i toni non sono stati di certo quelli di due semplici amici o colleghi. C’è però una cosa che nessuno

sa, mentre lei non poteva farsi vedere con nessun altro uomo da contratto, ne tantomeno Oguzhan con altre donne, è successo l’impensabile, i due attori infatti, a fine serata sono andati via con amici in comune, in due auto differenti”. Insomma, stando alla chicca del pettegolezzo, gli ex consorti si sarebbero uniti in matrimonio per un mero contratto di collaborazione nel lavoro, anche ai danni del presunto vero amore in parallelo tra Demet e Can.

“Quella notte Demet non tornerà a casa, Can nemmeno- prosegue la fonte, nello sviscerare il retroscena di avvistamento della sospetta coppia turca top secret-. Ad oggi posso dire solo una cosa con estrema fermezza, i due non sono semplici amici e si sentono continuamente. Non escludo una possibile paparazzata tra i due in futuro, ad oggi insieme sono tra le persone più riservate. Non credo potranno nascondersi per sempre, impossibile”.

Viola come il mare 2 ci sarà: Can Yaman e Francesca Chillemi confermati nel cast?/ Lo spoiler TV

Mentre su Instagram Can Yaman anticipa ai follower il suo ingaggio nel cast della fiction Viola come il mare 2, sullo stesso social Rosica poi aggiunge, sempre nel medesimo post dell’indiscrezione del momento: “Non è finita qui, perché c’è un terzo incomodo. Oguzhan tramite le sue grandi amicizie, è pronto a mettere i bastoni fra le ruote “in Turchia” a Demet e Can”.

Can Yaman e Demet Ozdemir sono un amore negato, per lo showbiz?

Oguzhan Koc vorrebbe oltremodo vestire il ruolo di terzo incomodo in amore, tra gli attori co-protagonisti della popolare fiction in Italia, Daydreamer: “Il cantante non le perdonerà mai l’essersi distaccata così in fretta dopo il matrimonio “combinato” che ricordiamolo, è servito ad entrambi, soprattutto ad Oguzhan, come non perdonerà mai la rivalità in amore/lavoro con l’attore turco. Infatti mentre Demet voleva invitare a tutti i costi Can al suo matrimonio, Oguzhan ha declinato seduta stante l’invito”. In breve, al divo turco dal fascino selvaggio non sarebbe pervenuto l’invito al matrimonio di Demet per il volere del “rivale” in amore e ormai ex dell’attrice: “Can è stato l’unico nella cerchia di Amici/colleghi a non essere stato invitato – sottolinea in aggiunta ,la segnalazione made in Italy- È ormai chiaro che tra i due ci sia solo odio, ma una cosa è certa, non è finita qui!!!”.

Non é chiaro, però ,se il matrimonio sia finito per la scadenza del sedicente contratto matrimoniale o in alternativa per una crisi di collaborazione e/o sentimentale tra Demet e Oguzhan.











© RIPRODUZIONE RISERVATA