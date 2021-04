Can Yaman è ancora il fidanzato di Diletta Leotta?/ Dimentica il gossip con…

Can Yaman e Diletta Leotta sono ancora fidanzati? Una domanda a cui la conduttrice ha risposto nel suo lungo sfogo social prima che il settimanale Oggi pubblicasse la foto del presunto bacio con il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin. “Perchè se frequento un attore, bellissimo, e siamo felici, deve essere per forza una storia inventata?”, ha scritto la Leotta su Instagram. Parole che Can Yaman non ha commentato così come non ha rilasciato dichiarazioni in merito alle foto della conduttrice con il vicepresidente della Roma. Sulla storia d’amore più discussa degli ultimi tempi, dunque, i rumors continuano. L’attore turco, tuttavia, ha anche conquistato la famiglia della Leotta. Mirko Manola, il fratello di Diletta Leotta, sulle pagine di Io Donna, inserto al femminile de La Repubblica, ha dichiarato: “Can è un gran bravo ragazzo, simpatico, il loro è un rapporto vero. Non credete a chi insinua che il loro sia un legame solo mediatico”.

Diletta Leotta e Ryan Friedkin stanno insieme?/ Arriva foto del bacio: e Can Yaman?

Can Yaman e Diletta Leotta: è vero amore

Can Yaman, tuttavia, dimentica il gossip che lo ha travolto nelle ultime settimane con un gesto di solidarietà. Come fa sapere Il Giornale, infatti, l’attore turco ha regalato un sorriso ai bambini del reparto Oncologico Pediatrico dell’Umberto I di Roma dove si è presentato in totale anonimato. Impegnato con “Sandokan”, la serie tv di cui sarà protagonista, l’attore di Daydreamer, inoltre, tornerà in onda con la nuova serie “Mr Wrong” in onda in prima serata su Canale 5. Un successo meritatissimo per l’attore che non ha nascosto di aver vissuto un momento molto difficile della sua vita: “c’è stato un momento oscuro della mia vita, quando mio padre perse il lavoro e non poteva più pagare la retta della mia scuola. Ma se vivi il presente e ti impegni in quello che fai non hai tempo per la paura. Rimboccarsi le maniche, seguire l’istinto e andare a segno, questo il mio segreto. Grazie ad un amico speciale che parlava solo con me iniziai a vincere le borse di studio diventando prima avvocato e poi attore”.

