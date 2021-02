Can Yaman e Demet Özdemir “fidanzati”/ L’attore dimentica Diletta Leotta? I fan…

Il giorno più atteso dei fans di Daydreamer – Le ali del sogno è finalmente arrivato. Nella puntata della soap opera turca in onda questa sera su canale 5, Can e Sanem, i personaggi interpretati da Can Yaman e Demet Özdemir si fidanzeranno ufficialmente davanti ai giornalisti. Can e Sanem, infatti, ufficializzeranno il loro rapporto per la gioia dei fans della soap opera turca che hanno sognato la storia d’amore tra i due protagonisti della soap sin dal loro primo incontro. Se, dunque, in tv, Can Yaman e Demet Özdemir sono felicemente fidanzati, nella vita vera, i due sono semplicemente amici. Tra i due attori, infatti, c’è un grande rapporto d’amicizia, ma i fans sperano che tra i due nasca davvero l’amore anche se, per ora, nella vita dell’attore pare ci sia posto solo per Diletta Leotta.

Can Yaman tra Diletta Leotta e Demet Özdemir?

Can Yaman, per il presunto flirt con Diletta Leotta, è diventato il protagonista del gossip italiano. L’attore turco e la conduttrice sono stati pizzicati più volte insieme, ma i due non hanno mai confermato il loro rapporto. I fans, nel frattempo, sognano ancora che il cuore di Can Yaman sia conquistato dalla bella Demen con cui, nella soap opera, Yaman ha dimostrato di avere grandissimo feeling. Sono tanti i fans della coppia Can-Demet che, tuttavia, per ora, pare destinata a restare solo un sogno nel cuore degli ammiratori dei due attori turchi. Demet, dunque, riuscirà a spodestare Diletta Leotta? L’attore turco, per il momento, non commenta e si gode il nuovo rapporto con la Leotta e l’amicizia con Demet.



