Can Yaman e Demet Ozdemir, rottura certa?/ Arriva la proposta di nozze

Daydreamer: è finita per sempre tra Can Yaman e Demet Ozdemir, ecco cosa trapela

I fedeli telespettatori di Daydreamer le ali del sogno hanno in questi giorni appreso del gossip secondo cui i protagonisti della soap di produzione turca, Can Yaman e Demet Ozdemir, sarebbero ritornati sui loro passi, formando di nuovo una coppia fissa. I due attori turchi hanno raggiunto la popolarità in Italia prestando la loro immagine al cast dei protagonisti di Daydreamer e appassionato i fan con i continui gossip che li vedono protagonisti di una storia d’amore intrigata e naufragata. Gli ultimi gossip che vedono il sex symbol e l’attrice turchi protagonisti di un presunto ritorno di fiamma sarebbero, però, presto smentiti dalla cerimonia tenutasi per la proposta di nozze destinata a Demet Ozdemir. A chiedere la mano dell’attrice turca è stato il fidanzato Oğuzhan Koç, che ha ufficialmente chiesto in sposa la mora vip seguendo le usanze autoctone made in Turchia.

La proposta di nozze in stile turco avviene come da tradizione alla presenza di parenti e amici stretti dei papabili promessi sposi, occasione in cui si donano a quest’ultimi due anelli, legati alle estremità di un nastro. I due fidanzati quindi, in occasione della cerimonia, indossano per la prima volta gli anelli al dito, e l’anziano della famiglia taglia il nastro rosso “kurdela” che unisce tra loro i due preziosi. A benedire la coppia di promessi sposi è stata, poi, la madre di Demet, che sempre secondo le tradizioni turche ha preparato un caffé turco al futuro consorte. Non è al momento trapelata la possibile data delle nozze dell’attrice turca, a cui non dovrebbe prendere parte il tanto chiacchierato ex storico di Demet, l’attore Can Yaman. Questo, alla luce dei gossip secondo cui tra i due storici ex non vi sarebbero più rapporti.

Tuttavia non è escluso che i due attori turchi possano tornare a figurare insieme sul set. Secondo la fonte delle ultime indiscrezioni, Gossip e tv, infatti Demet Ozdemir potrebbe essere ingaggiata per ben due progetti che vedono protagonista tra gli altri volti vip, Can Yaman: si tratta nel dettaglio di Sandokan, remake della celebre serie tv anni Settanta, e El Turco, nuova serie di Disney +.

