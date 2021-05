Can Yaman e Demet Özdemir sono stati fidanzati?/ Lei: “Siamo molto legati ma solo amici”

Li abbiamo amati e seguiti per un anno insieme nel pomeriggio e nel prime time di Canale5 ma adesso per i fan di Can Yaman e Demet Özdemir è arrivato il momento dei saluti. DayDreamer le ali del sogno si è concluso ieri regalando un lieto fine a Can e Sanem ma non ai due attori. Per molto tempo i fan hanno visto nella loro alchimia da set qualcosa che andasse ben oltre sperando davvero di vederli finalmente insieme e fidanzati un giorno ma tutto si è concluso con l’arrivo di Diletta Leotta in Italia (dove adesso l’attore vive stabilmente per prepararsi alla serie tv su Sandokan) e di Oğuzhan Koç nella vita di Demet. Entrambe le coppie sono state travolto dalle polemiche e dai commenti di alcuni fan un po’ troppo invadenti ma sembra che tutti abbiano retto bene il colpo.

La stessa Demet Özdemir ospite a Verissimo tempo fa in un’intervista, che oggi sentiremo in replica, aveva alzato il velo sul suo rapporto con Can Yaman definendolo solo un amico e un collega importante niente di più: “Con Can Yaman abbiamo un ottimo rapporto, è stato un bel viaggio insieme, e gli auguro una carriera ricca e ambiziosa. Siamo amici nella vita, è una persona piena di valori, a cui voglio molto bene, anche se non riusciamo a vederci frequentemente. È una persona a cui tengo molto”. In molti hanno visto in questo un segnale positivo spazzato via dalle relative vite private dei due protagonisti.

