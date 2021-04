Can Yaman e Diletta Leotta in crisi?/ Dall’addio ai social all’anello mancante…

Can Yaman e Diletta Leotta in crisi? Il gossip impazza in queste ore soprattutto da quando l’attore turco di Bitter Sweet e DayDreamer ha pensato bene di sparire dai social. In queste ultime settimana l’attore è diventato onnipresente sui social tra foto e video che spesso lo immortalavano sul set di Sandokan, la serie tv, o proprio con la sua bella fidanzata Diletta Leotta. La loro relazione, o presunta tale, ha fatto spesso discutere tant’è che i due sono stati presi di mira sui social tra commenti acidi e minacce, ma alla fine tutto sembrava andare per il meglio tanto che lui le aveva regalato un anello costosissimo comprato da Tiffany insieme alla suocera, che lei sfoggiava sui social ma anche in diretta dagli stadi delle partite Dazn. In questi ultimi giorni si parlava addirittura di matrimonio con tanto di attico da comprare a Roma, e poi? Il silenzio.

Can Yaman e Diletta Leotta in crisi? Il gossip impazza

Can Yaman è sparito dai social, sembra che sia in pausa per adesso a lavoro e quindi sia addirittura tornato ad Istanbul per qualche giorno. La chiusura dei social potrebbe essere legata proprio alla fine della sua relazione con Diletta Leotta perché mentre lui ha deciso di chiudere Instagram e sparire, lei ha tolto l’anello che portava al dito e nelle sue ultime storie la sua mano appare priva del gioiello. Allora dove sta la verità? Al momento tutto tace ma siamo sicuri che sarà il prossimo numero di un settimanale di gossip a rivelare la verità magari in esclusiva…

