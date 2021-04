Can Yaman e Diletta Leotta in crisi?/ “Lei avrebbe rifiutato di seguirlo in Turchia”

Can Yaman e Diletta Leotta sono in crisi? La coppia più paparazzata e seguita dell’ultimo periodo starebbe attraversando un periodo particolare. Tutto sarebbe nato dopo la decisione dell’attore turco di chiudere il profilo Instagram e far perdere le proprie tracce social. Dopo la decisione dell’interprete di Daydreamer – Le ali del sogno di sparire da Instagram, il giornalista Santo Pirrotta, intervenuto all’interno della trasmissione “Ogni mattina” condotto da Adriana Volpe, parlando del matrimonio dell’attore e della conduttrice, avrebbe parlato di un rinvioo delle nozze, a quanto pare inizialmente previste per il 16 agosto. Oggi, però, Santo Pirrotta aggiunge nuovi particolari alla crisi che Yaman e la Leotta starebbero vivendo da qualche giorno. “C’è una crisi profondissima. Lui ha sospeso il suo account Instagram e lei ha tolto l’anello di fidanzamento”, sono alcune dichiarazioni di Santo Pirrotta.

Can Yaman e Diletta Leotta in crisi?/ Dall'addio ai social all'anello mancante...

Can Yaman e Diletta Leotta lontani? Scoppia il gossip

Can Yaman e Diletta Leotta starebbero ancora insieme, ma starebbero vivendo un periodo complicato dopo la scelta della conduttrice di non partire per la Turchia con l’attore turco. “Qual è stato il motivo della furia di Can? Lui le ha chiesto di seguirlo in Turchia, ma lei ha risposto picche. Perché? Questo non si sa. Can era andato in Sicilia a conoscere la famiglia di Diletta, e forse ora si aspettava che ricambiasse. Lei invece, non si sa se per motivi di lavoro o se perché abbia voluto prendere tempo, gli ha dato un due di picche. Lui si è arrabbiato ed è successo l’inferno. Non si sono lasciati ma c’è maretta”, fa sapere Santo Pirrotta. Nel fratello, Yaman resta in silenzio mentre la Leotta, pur essendo presente sui social, evita di parlare della sua storia d’amore. La coppia tornerà a mostrarsi nuovamente serena e felice agli occhi dei fans?

Can Yaman cancellato profilo Instagram, perché?/ L'attore lascia i social

❣️ E’ lunedì e il nostro Santo Pirrotta ci svela in ESCLUSIVA la nuova HIT di #ceciliarodriguez #dilettaleotta e #canyaman #delellis e non solo… 😍 Continua a guardare sulla nostra pagina IG#TV8 #OgniMattina @sanpirro #19aprile pic.twitter.com/gKjQSYz0aa — Ogni Mattina (@OgniMattinaTV8) April 19, 2021

