Can Yaman e Diletta Leotta in Turchia/ Presentazioni in famiglia: la coppia…

Can Yaman e Diletta Leotta fanno sul serio. Come fa sapere il portale 361Magazine, la coppia è volata in Turchia dove l’attore è nato e cresciuto. Il viaggio nella terra d’origine di Can Yaman rappresenta il preludio per le presentazioni in famiglia. A svelare di trovarsi in Turchia è stata la stessa conduttrice che, durante una delle puntate su Radio 105, ha svelato di trovarsi in un albergo in Turchia. La notizia ha rapidamente fatto il giro del web e smentisce così i rumors su chi vorrebbe i due continuamente in crisi. Tra la Lelotta e l’attore turco la storia procede a gonfie vele. Dopo il weekend che si sono concessi a Capri dove hanno regalato ai fans baci, abbracci e sorrisi, la coppia ha preso il volo per la Turchia dove la conduttrice che ha confermato la propria presenza a DAZN anche nella prossima stagione potrà conoscere tutta la famiglia del fidanzato e i luoghi in cui è cresciuto.

Sarà un’estate ricca d’amore per Can Yaman e Diletta Leotta. Nonostante i rumors intorno alla loro storia, i due sono sempre più uniti e innamorati. Dopo Can Yaman che ha incontrato e conosciuto la famiglia della fidanzata, ora tocca a Diletta conoscere tutta la famiglia dell’attore turco che le ha rubato il cuore. Dopo la Turchia, la coppia tornerà in Italia per godersi il resto dell’estate insieme? Dopo aver lasciato l’Italia per volare in Turchia, sia la Leotta che Can Yaman hanno staccato la spina dai social. Nessun post e nessuna storia per la coppia che, negli ultimi mesi, è stata la protagonista indiscussa del gossip. Nei prossimi giorni, i due innamorati torneranno a regalare scatti della loro storia d’amore ai fan?

