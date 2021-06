Can Yaman e Diletta Leotta, “matrimonio molto vicino”/ “Scelta anche la data”

Fuga d’amore in Turchia per Diletta Leotta e Can Yaman. La storia d’amore più discussa degli ultimi mesi continua a gonfie vele, nonostante in tanti sospettassero che la loro fosse sono una mossa pubblicitaria. Oggi invece non solo Diletta e Can si godono le bellezze della patria natia di Yaman, Instanbul, ma pensano anche al matrimonio. A lanciare l’indiscrezione è Riccardo Signoretti che nel nuovo numero di Nuovo TV, in edicola a partire da domani 29 giugno, svela i retroscena di questa vacanza d’amore che ha il sapore di una ‘luna di miele anticipata’, commenta il direttore. “Tra una gita sullo yacht e una cena a base di specialità locali, la reginetta della piattaforma streaming Danz ha conosciuto la mamma del fidanzato.” fa sapere Signoretti, confermando, dunque, le conoscenze in famiglia per la giornalista di Dazn.

Diletta Leotta e Can Yaman, matrimonio subito dopo l’estate?

Secondo le voci, la madre di Can Yaman pare non vedesse di buon occhio la relazione tra il figlio e Leotta; tuttavia le voci sono state smentite da una foto che la stessa signora Gulden ha condiviso con Can e Diletta, così commentata “Mia figlia e mio figlio”. Un post che è servito ad eliminare dubbi e riserve sulla coppia: le presentazioni in famiglia sono infatti andate più che bene e ora per la coppia si parla di matrimonio. Pare, infatti, che sia stata anche già scelta la data e che alla celebrazione manchi ormai veramente pochissimo. Che il matrimonio arrivi proprio subito dopo l’estate?

