Can Yaman e Diletta Leotta perché si sono lasciati? "Amore veloce e bello, fu tutto troppo veloce"

Nella vita di Can Yaman c’è sempre stato spazio per diverse presenze femminili, nonostante la vera donna della sua vita resti la madre. Ma il pubblico italiano e turco ricorda molto bene il periodo della storia d’amore tra l’attore turco divenuto popolare con Daydreamer, e la giornalista e conduttrice di Dazn Diletta Leotta. Un amore che rubò le pagine del gossip per diversi mesi, una storia travolgente alla quale però in molti non riuscivano davvero a credere.

Dopo pochi mesi la relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman finì e in una intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, la catanese ha raccontato così quella relazione: “Con Can è stata una storia bellissima, un sogno, una favola, un colpo di fulmine. Siamo due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti, che si sono amati, che hanno cercato di vivere questa passione enorme”. Dopo un mese di frequentazione Can Yaman si presentò da Diletta Leotta con l’anello di fidanzamento, seguirono le conoscenze in famiglia e a riguardo la giornalista ha ammesso: “Forse è stato tutto troppo veloce”.

Can Yaman e Diletta Leotta e le accuse di un amore strategico

Il periodo a cavallo tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 segnò una parte molto importante della vita di Can Yaman e Diletta Leotta, giunti probabilmente all’apice della loro popolarità in Italia e di conseguenza la loro storia d’amore finì per colonizzare le pagine di cronaca rosa.

Ma non mancarono le accuse e le critiche a riguardo, c’era chi sosteneva che il loro non fosse un vero amore: “E’ tutto finto, coppia finta e relazione altrettanto, nata per attirare i riflettori”. I due hanno smentito le accuse e svelato in più occasioni come la loro storia d’amore fosse in realtà nata dal sentimento e non dettata dalla convenienza. Ma a distanza di anni in molti faticano ancora a credere alla versione originale.

