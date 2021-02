Can Yaman e Diletta Leotta/ San Valentino insieme in riva al mare

Can Yaman e Diletta Leotta hanno confermato la loro relazione settimana scorsa. I due erano stati paparazzati un paio di volte insieme a Roma, suscitando la gelosia incontrollata delle fan dell’attore. Poi sono arrivati i primi scatti di coppia su Instagram: “Coppia pericolosa”, ha scritto l’attore pubblicando una foto con la giornalista al poligono di tiro. “C’era un volta…” è stato il messaggio di Diletta Leotta allegato a una foto di coppia al maneggio. Ieri in occasione di San Valentino Can Yaman e Diletta Leotta hanno pubblicato lo stesso romantico scatto sui loro profili Instagram: i due si guardano intensamente negli occhi, mentre la conduttrice di DAZN sorride dolcemente all’attore. Sullo sfondo, il tramonto in riva al mare. Nessuna didascalia: l’attore ha messo un cuore rosso, la conduttrice l’emoticon del sole al tramonto.

Can Yaman e Diletta Leotta: infiammano il web

Can Yaman, che ha disabilitato i commenti ai suoi post proprio quando è iniziata la relazione con Diletta Leotta, ha raccolto oltre 974.000 like con il romantico scatto. Mentre tra i commenti di Diletta Leotta ci sono i messaggi di tanti amici del mondo dello spettacolo: da Antonella Clerici a Arianna Mihajlovic. “Questa foto esprime tutto, non ha bisogno di parole. Se insieme avete trovato la felicità, noi siamo felici per voi. Amare è il sentimento più prezioso, le chiacchiere stanno a zero. La gente avrà sempre da ridire, non ascoltatela! Buona vita, buon San Valentino”, ha scritto un fan club dell’attore. Altri utenti, invece, criticano la mancanza di spontaneità della foto. Ieri, mentre Diletta Leotta si trovava a lavoro, Can Yaman l’ha seguita da casa e su Instagram ha pubblicato una storia taggando la sua fidanzata e aggiungendo poi una rosa rossa accanto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)





© RIPRODUZIONE RISERVATA