Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati per il matrimonio?/ Lei frena e lui…

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati per il matrimonio? Continua il giallo sulla questione del rapporto tra la giornalista e l’attore turco, rapporto che ha messo in crisi i fan tanto da prendere di mira i profili social dei due interessati. Il loro amore è vero oppure no? Secondo qualcuno è solo frutto di una trovata pubblicitaria, per altri invece è tutto vero tanto che Can Yaman sarebbe così in crisi per la fine del loro rapporto da aver chiuso i suoi profili per non “condividere questo dolore con i suoi fan”. A rilanciare la notizia dell’addio è stato il settimanale Chi che nel nuovo numero di oggi torna a parlare di una rottura vera e propria, la stessa che proprio ieri sera la giornalista ha smentito ai microfoni di Striscia la Notizia e di Valerio Staffelli che le ha consegnato il tapiro d’oro.

Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati per il matrimonio?

Secondo quanto riporta il settimanale sembra che il motivo della rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta sia proprio la questione matrimonio. Lui avrebbe spinto nella direzione di accelerare le nozze e il loro sì mentre dall’altra parte la giornalista avrebbe frenato mandando in crisi l’attore che avrebbe quindi deciso di chiudere. In realtà la stessa Diletta Leotta ieri sera, confermando che la loro relazione va avanti e che è felice in questo momento, in realtà ha lasciato intendere che per il matrimonio è ancora presto. Al momento l’attore è di stanza all’Isola d’Elba per alcune esercitazioni di immersione per la serie tv Sandokan, ma cosa succederà quando tornerà?

