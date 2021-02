Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme/ Lui ufficializza con una foto “Pericolosi”

Ormai non ci sono più dubbi: Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme. Dopo i numerosi avvistamenti, prima nel corso di una cena romantica, poi in albergo, la coppia ha deciso di uscire allo scoperto e ufficializzare la loro storia d’amore con uno scatto postato su Instagram. A pubblicarlo è stato l’attore turco, protagonista della soap di Canale 5 DayDreamer – Le ali del sogno. In questa foto, Diletta è al fianco di Can e si appoggia a lui e sorride all’obiettivo, mentre lui guarda dritto davanti a se. Non ci sono baci o abbracci nella foto, ma è chiaro dal gesto della Leotta che tra loro ci sia un’intesa ben diversa dalla semplice amicizia. “Coppia pericolosa” scrive poi Can nella didascalia dello scatto, in cui tagga, con tanto di fiore al fianco del nome, proprio la giornalista.

Can Yaman ufficializza la storia con Diletta Leotta ma disattiva i commenti

Can Yaman e Diletta Leotta hanno finalmente rotto gli indugi, ufficializzando la loro storia d’amore. Nel pubblicare la foto su Instagram, l’attore turco ha però deciso di disattivare i commenti sotto. D’altronde, negli ultimi tempi, tantissime sono state le fan di Yaman gelose a commentare in modo negativo e spesso con asti per la sua presunta relazione con la Leotta. Per evitare che si ripetesse sotto una foto per lui così importante, l’attore ha dunque deciso di eliminare sul nascere il problema, impedendo a chiunque di commentare, che sia in modo positivo che in modo negativo. Ora si attende la prossima mossa social che, con grande probabilità, sarà fatta dalla Leotta.

