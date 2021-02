Can Yaman e Diletta Leotta, storia finta?/ Il retroscena sulla foto di San Valentino

Can Yaman e Diletta Leotta: l’inizio di un amore o un finto gossip? Una domanda che nasce spontanea dopo le segnalazioni che arrivano sulla coppia, avvistata nel momento in cui scattava la foto poi finita sul profilo Instagram di entrambi il giorno di San Valentino. A lanciare il sospetto è Fanpage che, attraverso delle segnalazioni, ci fa sapere che quello scatto non è proprio frutto di un momento romantico e spontaneo.

“La foto di San Valentino condivisa sul profilo Instagram di Can Yaman e dedicata alla presunta nuova fidanzata Diletta Leotta pare faccia parte di un lungo servizio realizzato tra Fregene e Maiori, – fa sapere la fonte – sulla terrazza del ristorante Torre Normanna in Costiera amalfitana, con tanto di fotografi al seguito, bodyguard e parte del loro entourage.”

Can Yaman e Diletta Leotta, cosa si nasconde dietro gli scatti romantici?

La foto di Can Yaman e Diletta Leotta, dunque, potrebbe essere parte di un servizio fotografico destinato ad una rivista di gossip. Ma questa foto e la successiva segnalazione gettano ombre anche sugli scatti precedenti pubblicati dalla coppia. Non si tratta, infatti, di selfie o foto scattate dai diretti interessati in un momento insieme ma sono invece scattate da professionisti, con tanto di attrezzatura professionale. Fanpage parla di numerose segnalazioni arrivate, soprattutto da fan di Can Yaman, secondo le quali molti scatti sarebbero stati organizzati ad arte. E subito la mente vola ad una possibile mossa commerciale, in vista della nuova avventura della Leotta a Celebrity Hunted e di Yaman nella serie dedicata a Sandokan. Staremo a vedere.



