Can Yaman e Diletta Leotta vanno a convivere?/ Nozze a giugno e attico a Roma ma…

E alla fine la foto di San Valentino che tanto scandalo ha fatto tra gruppi di fan e sui social potrebbe essere solo il preludio a qualcosa di più importante. Naturalmente stiamo parlando della coppia del momento, quella che possiamo definire una vera e propria coppia dello scandalo alla luce delle polemiche che la stanno travolgendo, ovvero quella formata da Can Yaman e Diletta Leotta. I due sono stati insieme a San Valentino e hanno posato per una romantica foto al tramonto in stile soap ma oggi il settimanale Chi ci mette il carico pubblicando le foto dell’attore turco in giro con la futura suocera a caccia di un attico in quel di Roma. Secondo il settimanale, Can Yaman sarebbe pronto alla convivenza con Diletta Leotta proprio in quel di Roma ma, altri ancora, parlando addirittura di nozze lampo già il prossimo mese di giugno e questo spiegherebbe il perché lui si starebbe affannando così a cercare e trovare un nido d’amore.

Can Yaman e Diletta Leotta vanno a convivere?

Nelle foto di Chi, Can Yaman a spasso con la suocera entra anche da Tiffany per comprare il famoso anello che poi abbiamo visto al dito di Diletta Leotta confermando, almeno in teoria, la presunta proposta di nozze che la bella cronista avrebbe ricevuto dall’attore. Ma cosa c’è di vero in tutto questo e fino a dove arriveremo con questo gossip impazzito che sta tenendo con il fiato sospeso milioni di fan nel nostro Paese e non solo? Inutile dire che il settimanale di Alfonso Signorini ha voluto precisare anche che la mamma di Diletta Leotta è in realtà un’esperta di interior design e forse era al seguito di Can solo per consigli vari riguardo al suo nuovo acquisto.



