Can Yaman e Diletta Leotta/ Weekend d’amore a Capri tra baci, abbracci e…

Can Yaman e Diletta Leotta hanno trascorso un romantico weekend a Capri. A documentarlo con foto e video sono stati l’attore e la conduttrice che, dopo settimane, hanno condiviso nuovamente foto di coppia sui social. Dopo essere stati i protagonisti indiscussi del gossip secondo cui i due avrebbero affrontato anche una piccola crisi, Can Yaman e Diletta Leotta rispondo con il sorriso ai rumors dimostrando di essere felici e innamorati. Sorridenti, in splendida forma e stretti l’uno all’altra, l’attore e la conduttrice, con foto e video pubblicati sui rispettivi profili Instagram, mettono a tacere le voci sulla rottura. Nei video condivisi, la coppia si sorride, si abbraccia e si scambia teneri baci. Un amore, dunque, che continua a gonfie vele e che la coppia sta provando a proteggere dai pettegolezzi.

Can Yaman e Diletta Leotta, scambio di dediche da Capri

Prima Can Yaman e poi Diletta Leotta tornano a pubblicare foto di coppia scambiandosi anche delle dolci dediche d’amore. “Profumo di mare”, ha scritto la conduttrice pubblicando la foto che vedete qui in alto. “Persino il cielo trattiene il fiato quando vede i Faraglioni di Capri”, ha scritto l’attore turco. Migliaia i commenti dei fans. Sono tanti gli utenti contenti di rivedere Diletta e Can nuovamente insieme, felici e innamorati, anche sui social. Non mancano, tuttavia, i messaggi degli haters a cui la coppia preferisce non rispondere. In compenso sia Diletta che Can Yaman sfoggiano il loro sorriso rispondendo così alle critiche di chi non crede al loro amore. “Solo i Faraglioni vale la pena vedere”, scrive un utente. Una fan, invece, commenta così: “Siete meravigliosi, godetevi il vostro amore”.

