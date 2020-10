Can Yaman è fidanzato?/ Da Bestemsu Özdemir a Demet Özdemir, la verità è…

Can Yaman è fidanzato? La verità oggi a Verissimo

Can Yaman è fidanzato oppure no? Le fan se lo chiedono di continuo sin dai tempi in cui lo hanno conosciuto e apprezzato in Bittersweet, la serie turca che lo ha fatto conoscere al pubblico italiano. Da allora le notizie di gossip su di lui si sono moltiplicate ma oggi, ospite a Verissimo, l’attore confermerà di essere single. Ma sarà vero? I fan continueranno a chiederselo e, in particolare, quelli pazzi di DayDreamer, continuano ad insinuare il dubbio che tra lui e la collega Demet Özdemir ci possa essere qualcosa. I due hanno più volte smentito parlando di un rapporto di amicizia, un rapporto speciale, ma tutti sono sempre pronti a trovare indizi social che possano collocarli insieme, locali, accessori, foto e messaggi, convinti che ci sia qualcosa di più.

Can Yaman è fidanzato con Bestemsu Özdemir e poi con la collega Demet Özdemir?

Ufficialmente i due non stanno insieme e non lo sono mai stati, ma c’è una donna che in passato è stata al fianco di Can Yaman? Secondo i settimanali di gossip, l’unica sua fidanzata ufficiale è stata Bestemsu Özdemir ma le cose con lei non sono andate molto bene, anzi. Secondo i bene informati la loro relazione risale a ormai tre anni fa ed è finita perché proprio Can Yaman avrebbe scoperto un tradimento. La modella turca lo avrebbe tradito nel peggio dei modi e quando l’attore lo ha scoperto l’ha lasciata. Forse per questo non si è ancora fidanzato seriamente dopo la relazione con Bestemsu. Da allora in poi non c’è stata nessuna ragazza ufficiale o, almeno, una relazione tanto lunga da essere ricordata o nominata fino agli sguardi complici e al legame con Demet che ha fatto sognare i fan di DayDreamer.



