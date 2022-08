Can Yaman e Francesca Chillemi al Festival di Venezia/ Data e perché in coppia…

Can Yaman e Francesca Chillemi: la nuova coppia tv di Viola come il mare è attesa al Festival del Cinema di Venezia, la data dell’ospitata

Mancano pochi giorni all’evento di premiazioni concernente le personalità e i lavori di spicco nel mondo del cinema, dell’interpretazione e delle produzioni filmografiche, ovvero il Festival del Cinema di Venezia. che tra gli altri ospiti speciali stavolta accoglierà quella che si preannuncia essere la coppia Mediaset della nuova stagione tv prevista al rientro dalle vacanze estive, ovvero Can Yaman e Francesca Chillemi. La 79° edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica, che ha luogo annualmente a Venezia, si terrà dal 31 agosto 2022 fino al prossimo 10 settembre e, intanto, sale l’attesa dei fedeli sostenitori di Can e Francesca per l’ospitata dei due attori prevista all’evento, preannunciatasi in queste ore sul profilo Instagram del divo turco di fiction e serie tv Mediaset di successo, come Daydreamer.

“Francesca Chillemi e Can Yaman ospiti d’eccezione a Venezia. Saranno, infatti, presenti il 6 Settembre all’evento teaser della nuova serie targata Lux Vide e RTI Mediaset -si legge tra le righe dell’annuncio rilasciato via Instagram e per iscritto dalla produzione filmografica Lux Vide di Viola come il mare, la nuova fiction in arrivo su Canale 5 e con protagonisti Can e Francesca-. #ViolaComeIlMare andrà in onda prossimamente su Canale 5″. Uno stato social quest’ultimo visibile ora anche come repost, sul profilo Instagram di Can Yaman e che anticipa uno spazio della Mostra dedicato ad un’anteprima assoluta del prodotto tv, Viola come il mare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)

In occasione del Festival del Cinema di Venezia, quindi, Can Yaman e Francesca Chillemi presenzieranno pubblicamente in coppia, in un’ospitata promozionale alla Mostra, dei rispettivi ruoli interpretati in Viola come il mare in onda dal 30 settembre in tv su Canale 5, l’ispettore capo Francesco Demir e la giornalista affetta di sinestesia, Viola Vitale. Nell’attesa dell’evento di premiazioni, intanto, Can Yaman ha mandato in tilt il web con una dedica social destinata alla collega Francesca Demir. Si tratta di un video che immortala l’attrice di origini spagnole e il divo turco sul set condiviso insieme di Viola come il mare, corredato da un sentito ringraziamento dell’attore lanciato all’attrice per gli insegnamenti ricevuti ai fini della loro collaborazione, in fatto di grammatica italiana, al grido di: “Ahaha quante cose mi hai insegnato”. Il post in questione fa ora incetta di interazioni social, con gli internauti che si dicono in visibilio alla visione dell’intesa venutasi a creare tra i due attori sul set dell’attesa fiction Mediaset.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman)













