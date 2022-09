Can Yaman e Francesca Chillemi, é amore sul set? /”C’é attrazione evidente…”

Can Yaman e Francesca Chillemi, ci sono o ci fanno sul set di Viola come il mare? Il turco si apre in un’intervista intima, su Nuovo

Sale l’attesa generale nei telespettatori di Canale 5 per l’inizio della messa in onda di Viola come il mare, la fiction Mediaset prodotta da Lux Vide e RTI attesa in prima serata su Canale 5 a partire dal 30 settembre, che vede Can Yaman e Francesca Chillemi protagonisti, nei panni di Francesco Demir e Viola Vitale. Se c’è amore sul set di Viola come il mare tra i due attori del momento? L’interrogativo é lecito per chi muore dalla curiosità di vedere Can Yaman e Francesca Chillemi in action, nel piccolo schermo, dopo che l’attore turco e l’attrice siciliana si sono rispettivamente aggiudicati il premio come miglior performer internazionale e il premio come miglior attrice protagonista in Che Dio ci aiuti, targati Filming Italy Best Movie Award, al Festival del Cinema di Venezia 79 (edizione 2022), dove sul red carpet hanno stregato fan e paparazzi tra sguardi languidi, gesti all’insegna della complicità e avvicinamenti corporali, il che infiamma il gossip su un possibile flirt in corso tra i due, dentro e fuori il set. E a rispondere alla curiosità generale ci pensa Can Yaman, come ripreso nell’intervista tra le pagine del numero inedito di Nuovo, il magazine diretto da Riccardo Signoretti, in vista del debutto TV di Viola come il mare: “Chi sono in questa serie? Mi chiamo Francesco Demir, un commissario che indaga a Palermo e collabora con Viola. Tra i due c’è un’attrazione evidente, ma non

mancano gli scontri”.

Insomma, il divo turco non conferma che sia ufficializzata una storia d’amore tra lui alias Francesco Demir e Viola Vitale interpretata da Francesca Chillemi sul set di Viola come il mare, ma parla di un’attrazione fatale. C’é da dire che, a dispetto dei gossip che li vedrebbero attratti l’uno all’altra dentro e fuori il set, Can Yaman e Francesca Chillemi ad oggi si definiscono amici, con il turco che é formalmente single dopo aver sfiorato le nozze con Diletta Leotta, e la siciliana che é sposata con Stefano Rosso, da cui lei ha avuto la figlia Rania.

Ma che tipo é Francesco Demir, l’ispettore capo che vedremo al fianco di Viola Vitale AKA Francesca Chillemi in Viola come il mare? “È uno che si porta dietro un rapporto con la famiglia da risolvere, un uomo molto impulsivo, che ci tiene a fare la differenza nel mondo. Vuole aiutare le persone e indaga su un traffico di bambini, ha valori umani importanti>, dichiara il fascinoso turco, che pensa di somigliare al suo personaggio:

«In parte, nell’impulsività e nel desiderio di aiutare gli altri. Francesco, però, fa fatica a innamorarsi di Viola”. Ma non é tutto. Il turco infiamma il gossip una clamorosa dichiarazione di interesse verso Viola (interpretata da Francesca Chillemi): ” lo invece non avrei faticato come lui, se fossi stato al suo posto!»>.

Insomma, Can Yaman sembra proprio non voler nascondere una certa attrazione verso Francesca Chillemi e il suo personaggio, anche se, in occasione della conferenza stampa capitolina di Viola come il mare, l’attrice si é rifiutata di scambiarsi un abbraccio con lui alla richiesta di un fotoreporter, gelando il turco: “Non cominciamo a fare richieste particolari…”.











