Can Yaman e Francesca Chillemi: é rottura/ A rischio Viola come il mare 2?

Can Yaman e Francesca Chillemi si mostrano lontani: che succede dopo Viola come il mare?

Si direbbe rottura certa tra Can Yaman e Francesca Chillemi, dopo che i due attori protagonisti di Viola come il mare si sono palesati per mesi vincolati, tra loro, da un legame speciale. O almeno questo é stando al defollow che, via social, vede i due attori protagonisti nell’ultimo periodo, come ripreso nel nuovo numero da Nuovo TV. La fiction Mediaset che li ha visti protagonisti nei rispettivi ruoli dell’ispettore capo di polizia, Francesco Demir, e la giornalista affetta da sinestesia, Viola Vitale, é giunta al termine segnando degli ascolti TV al di sotto delle aspettative. Questo, nonostante la promozione massiccia che Can Yaman e Francesca Chillemi hanno condotto per Viola come il mare, dove i due si sono palesati a più riprese molto complici tra loro. Tanto da lasciare pensare ai rispettivi fandom e ai beninformati del gossip di avere una liaison amorosa in corso. Il chiacchiericcio mediatico sul sospetto flirt clandestino non si é mai fermato in questi mesi, nonostante Francesca Chillemi sia sentimentalmente impegnata con Stefano Rosso, da cui l’attrice ha avuto la figlia Rania. Le voci del presunto amore top secret sono culminate con l’ospitata di Francesca e Can registratasi sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2022, dove nel mezzo della campagna promozionale di Viola come il mare i due attori facevano sognare i fan con la loro vicinanza fisica, fatta di sguardi languidi e abbracci complici. All’apparizione al Festival della coppia, poi si é aggiunta l’ospitata TV dei due a Verissimo, per una duplice intervista, in cui Francesca Chillemi si dichiarava grata al bel e tenebroso Can Yaman, per aver voluto accompagnarla a fare visita a casa alla amata nonna. Quest’ultima é venuta a mancare dopo il gesto di cortesia e galanteria del divo turco di fiction Mediaset di successo, tra le altre Daydreamer-le ali del sogno.

Insomma, al di là delle voci sul sospetto flirt segreto, tra l’attrice messinese e il divo turco si é registrata negli ultimi mesi la storia di un rapporto tra colleghi-attori idillico, per certi versi indissolubile. Fino al gesto social che ora sancirebbe la rottura certa tra i due.

Viola come il mare 2 non si registrerà? Spunta il defollow social, su Instagram, tra gli attori

Come si evince dai rispettivi profili Instagram degli attori di Viola come il mare, Can Yaman e Francesca Chillemi non si seguono più, dal momento che si sono defollowati a vicenda e non risultano più essere l’una follower dell’altra. E il defollow, ovvero il segui tolto, oggigiorno in un rapporto a due, farebbe rima con chiusura di ogni contatto, non solo nel lavoro ma anche nel privato. Con la fine della messa in onda della prima stagione di Viola come il mare, gli attori protagonisti scelgono quindi, pubblicamente, di non seguirsi via social, e c’é chi -tra esperti di gossip e non- scommetterebbe sull’ipotesi che il cuore del single Can Yaman si sia infranto per un rifiuto di Francesca Chillemi ad un corteggiamento serrato, dentro e fuori il contesto del set di lavoro.

Per il divo turco non si direbbe quest’ultimo un periodo facile. Il turco 33enne é recentemente volato a Budapest per girare la serie targata Disney+, El Turco, ma un infortunio al piede l’ha costretto a tornare in Turchia e a sospendere il nuovo progetto made in Ungheria. Ma non é tutto. A inizio novembre, più precisamente l’8 novembre del mese corrente, Can Yaman sembra non abbia voluto festeggiare il suo 33esimo compleanno con i fan, via social, tenendo un low-profile sul privato, o meglio tenendosi disattivato dai profili social. Quasi come a volersi mostrare chiuso rispetto ad ogni tipo di contatto social. Segno, per gli esperti del gossip, che il divo turco stia vivendo un periodo sottotono.

Nel frattempo, l’attrice 37enne é tornata sul set di Che Dio ci aiuti. D’ora in avanti la sua Azzurra – il personaggio di cui lei veste i panni – sarà la nuova protagonista al posto di Suor Angela, ovvero Elena Sofia Ricci, che lascia il cast della fiction alla settima stagione. Insomma, Francesca Chillemi e Can Yaman si direbbero più lontani che mai, dopo la recente conferma del sequel della loro fiction, Viola come il mare.

Che Viola come il mare 2 sia quindi a rischio, sul nascere? Chissà!











