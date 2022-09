Can Yaman e Francesca Chillemi, spunta la scena hot sul set di Viola come il mare/ Web in tilt!

Viola come il mare, anticipate le scene hot riprese con i protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi

Sale l’attesa generale nei telespettatori di Canale 5 per il via della messa in onda Viola come il mare, la nuova fiction prodotta da RTI e Lux Vide con protagonista quella che può dirsi a conti fatti la coppia di attori più attesa dagli appassionati di TV made in Italy a Venezia 79, Can Yaman e Francesca Chillemi. I supporter del duo di attori belli e tenebrosi si dicono in trepidante attesa di assistere alle vicende dell’ispettore capo Francesco Demir e la giornalista affetta da sinestesia, Viola Vitale, ovvero i rispettivi ruoli interpretati dal divo turco e l’interprete siciliana, dal momento che in rete sono emerse delle immagini di scene hot registratesi con i due vip sul set della fiction.

La scena a luci rosse del nuovo prodotto Mediaset é anticipata dallo spot TV di Viola come il mare trasmesso sulle reti Mediaset, che ha divulgato a mezzo social lo stesso Can Yaman. Nel promo in questione emergono le immagini che immortalano la protagonista Viola (Francesca Chillemi) mentre spoglia con foga il suo amato Francesco (Can Yaman), un’anticipazione alquanto bollente che sta scatenando tra le reazioni più entusiaste ed elettrizzanti del popolo del web. Gli internauti si dicono del tutto impazienti di scoprire come evolverà la lovestory annunciata dei ruoli interpretati dal duo multiculturale più iconico del Festival del Cinema di Venezia 2022, Can Yaman e Francesca Chillemi.

Can Yaman e Francesca Chillemi conquistano il Festival del Cinema di Venezia, nell’attesa di Viola come il mare

Proprio all’ultima edizione della Mostra internazionale del cinema, Venezia 79, i due attori dal fascino latin hanno presentato in anteprima la fiction TV Viola come il mare e ricevuto un premio importante, targato Filming Italy Best Movie Award, venendo accolti da un bagno di fan e fotoreporter che chiedevano loro attenzione per degli scatti: il Filming Italy Best Movie International Award é andato al turco come miglior interprete internazionale e il Filming Italy Best Movie Led Actress é andato a Francesca Chillemi, come miglior attrice protagonista in Che Dio ci aiuti.

Ma quando vedremo i due “partners in crime,” in TV? La data di inizio messa in onda di Viola come il mare, prevista in prima serata su Canale 5, é fissata per il prossimo 30 settembre 2022.













