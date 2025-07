Hanno impiegato un po’ di tempo prima di ufficializzare il loro amore; Can Yaman e Sara Bluma ora sono una coppia alla luce del sole e in quanto tale mettono in risalto con piccoli gesti la bellezza della liaison che, a piccoli passi, sembra viaggiare ampiamente verso binari felici. Una rivalsa sentimentale per l’attore turco che per diverso tempo, dopo la rottura con Diletta Leotta, non ha avuto relazioni degne di nota forse per smaltire totalmente le scorie di una storia per la quale auspicava un finale diverso.

Perché Can Yaman non sarà in Viola come il mare 3?/ Lite con Francesca Chillemi e attacchi contro Mediaset

Come racconta Coming Soon, Can Yaman e Sara Bluma sono andati anche oltre le polemiche – piuttosto marginali – che alcuni fan dell’attore hanno aizzato sui social. La nuova fidanzata del turco è stata definita “poco adatta a lui”, una sentenza che trova poco riscontro e che soprattutto non gode di giustificazioni valide. Critiche dunque ampiamente ignorate dalla coppia come testimoniato dalla complicità in crescendo soprattutto nell’ultimo periodo.

Can Yaman ruba la fidanzata al suo amico: lei lascia compagno e figli/ Scandalo hot con Sara Bluma

Can Yaman, intenzioni più che serie con la nuova fidanzata Sara Bluma

A testimoniare l’importanza della liaison tra Can Yaman e la nuova fidanzata Sara Bluma spunta un particolare retroscena; parte infatti che l’attore turco abbia deciso di presentare già la dolce metà alla sua famiglia. Un gesto inequivocabile dal punto di vista del valore dei sentimenti vigenti. Inoltre, dopo i successi televisivi di Yaman – prima con El Turco e poi con la serie attesissima Sandokan – la coppia si è concessa una placida vacanza in Turchia, precisamente ad Istanbul; un messaggio eloquente anche per coloro che mettevano in dubbio la solidità del rapporto. Un ritorno in patria che certifica la volontà di godersi una meritata pausa dopo gli impegni professionali e che al contempo mostra Can Yaman e la nuova fidanzata Sara Bluma come innamoratissimi.