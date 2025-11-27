Dal sogno del matrimonio alle voci della presunta fine della relazione: ecco cosa sta accadendo tra Can Yaman e Sara Bluma.

Can Yaman, protagonista dell’attesissimo Sandokan, in onda su Raiuno dall’1 dicembre 2025, è al centro anche del gossip per le voci su una presunta rottura con la fidanzata Sara Bluma. L’attore turco e Sara Bluma hanno catturato le attenzioni di tutti ufficializzando la loro storia d’amore e mostrandosi sereni e affiatati. In un momento importante per la carriera di Can Yaman che, nei panni di Sandokan, punta a conquistare il pubblico di Raiuno, spuntano le voci di un distacco dalla fidanzata. Al momento, non ci sono notizie ufficiali, ma gli indizi inducono a credere che tra i due sia accaduto qualcosa.

Alessandro Rosica, qualche giorno fa, attraverso il proprio profilo Instagram, ha svelato il gesto social che, ai tempi di oggi, indica la presenza di una crisi: i due, infatti, avrebbero smesso di seguirsi sui social. Nessuna foto e nessun segnale che faccia pensare ad un ripensamento.

Can Yaman e Sara Bluma: arriva la segnalazione di Deianira Marzano

Dopo Alessandro Rosica, a confermare la presunta rottura tra Can Yaman e Sara Bluma è stata Deianira Marzano che, tra le storie del proprio profilo Instagram, rispondendo alla domanda di una follower, ha confermato la rottura tra i due come potete notare dalla foto qui in basso.

Solo pochi mesi fa, la coppia non nascondeva il sogno di coronare l’amore con il matrimonio. Oggi, invece, gli indizi sulla fine dell’amore sembrano sempre più numerosi. Dopo aver smesso di seguire l’attore, infatti, la dj ha chiuso anche il profilo Instagram. Sarà un gesto temporaneo?