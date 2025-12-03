Sandokan, Can Yaman single: "Con Sara è finita, cerco un vero amore". La confessione e il gesto choc di Sara Bluma.

L’ipotesi era nell’aria ormai da qualche tempo, ma ormai è ufficiale: Can Yaman e Sara Bluma si sono lasciati. Mentre l’attore turco si gode il successo di Sandokan, ecco che spuntano notizie sulla sua vita privata, dato che la sua relazione è finita definitivamente. Di solito Can non ama parlare della sua vita privata, come aveva detto a Mara Venier a Domenica In, ma questa volta è stato lui in primis a pronunciarsi, svelando la rottura.

La verità è spuntata sul settimanale Diva e Donna dove si legge a lettere cubitali: “Con Sara è finita, ora cerco un vero amore“. Parole forti, che quasi suonano come una frecciata nei confronti dell’ex fidanzata, dunque non era vero amore? Dopo la sua love story con Francesca Chillemi e Diletta Leotta, ecco che l’attore turco sembrava finalmente aver trovato la sua anima gemella con Sara Bluma. Ma evidentemente, le cose non sono andate come speravamo e oggi Can Yaman è single.

Sara Bluma e Can Yaman, verità dopo la crisi: le parole della modella

In realtà da diversi giorni si parla della fine della relazione tra Sara Bluma e Can Yaman. La crisi era nell’aria dato che i due da diverso tempo non si mostravano più insieme. Non solo, è arrivato l’unfollow reciproco dopo pochi giorni dalle voci sulla rottura, indizio che ha confermato tutte le voci. Sara Bluma ha anche cancellato momentaneamente il suo profilo, altro segno di sofferenza. Prima di cancellarsi dai social, Sara Bluma aveva scritto questo messaggio: “Mi devo delle scuse per tutte le volte che ho messo gli altri al primo posto e ho lasciato me stessa indietro… Per aver dubitato del mio valore e per essermi accontentata di meno di quanto meritassi… Sto imparando a trattare me stessa con la stessa gentilezza che io do a tutti gli altri“.