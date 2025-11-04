Can Yaman e Sara Bluma si sposano! Annuncio matrimonio ma web sconvolto si divide: "Eccessivo" E spunta nuova fiction in soap

Can Yaman e Sara Bluma si sposano, matrimonio annunciato ma il web si divide: “Eccessivo”

Periodo d’oro per l’attore turco ormai volto amato e apprezzato in tutta Italia. Dopo essere diventato famoso grazie alle dizi, infatti, Can si è cimentato in produzioni italiane come Viola come il mare su Canale 5 e Sandokan che vedremo prossimamente su Rai 1 conquistando il pubblico. Ed anche la sua vita privata prosegue a gonfie vele. Nei giorni scorsi infatti, ha annunciato di essere pronto a fare il grande passo: Can Yaman e la fidanzata Sara Bluma si sposano! Le nozze tra il divo turco e la dj italiana si celebreranno nei prossimi mesi.

Tuttavia l’annuncio del matrimonio tra Can Yaman e Sara Bluma se da un lato ha reso felici ed entusiasti i tanti fan e follower della coppia, dall’altro ha scatenato anche il mal contento in alcuni di essi perché non tutti i fan, a quanto pare, vedono di buon occhio la futura signora Yaman! Chi è Sara Bluma, la futura moglie di Can Yaman? Dj di successo e mente brillante dietro al format Boudoir: un mix esplosivo di musica elettronica, sensualità burlesque e cabaret già madre di una bambina e con alle spalle una relazione turbolenta.

Chi è Sara Bluma, la futura di Can Yaman? Il web si divide tra critiche e elogi per il futuro matrimonio

L’annuncio del matrimonio tra Can Yaman e Sara Bluma ha trasformato la rete in un campo di battaglia. Da un lato c’è la fazione delle c’è la fazione delle romantiche che sognano l’abito bianco, ma anche il popolo dei malumori che avrebbe voluto un lieto fine diverso per il loro beniamino. Ad alcuni l’immagine della dj non piace per nulla, e secondo molti si è creata un personaggio giudicato “eccessivo” e “troppo trasgressivo”. Addio principesse delle favole, Can sposa la regina della notte.

Can, tuttavia, non sembra per nulla badare alle critiche, sarà il protagonista di nuova fiction spagnola sulla quale al momento si sa poco. Insieme alla sua futura moglie Sara, il 35enne è partito alla volta di Tenerife. Al momento non ci sono molte anticipazioni a riguardo, ma nei prossimi mesi senza dubbio saranno svelati protagonisti e trama anche a livello internazionale.

