Annuncio a sorpresa di Can Yaman che svela l'intenzione di sposare presto la fidanzata Sara Bluma: le parole dell'attore turco.

Tra Can Yaman e Sara Bluma, la storia d’amore non solo procede a gonfie vele ma potrebbe presto essere coronata dal matrimonio. Ad annunciarlo, a sorpresa, è l’attore turco che, sulle pagine del settimanale Oggi, nell’ultimo numero, svela l’intenzione di chiedere presto la mano della fidanzata. “Le chiederò la mano ufficialmente in questi giorni”, fa sapere l’attore che, da quando è diventato famoso anche in Italia, è stato spesso al centro di tante voci di gossip.

Delitto di Garlasco/ Furia Bocellari: “Se ignoto 3 è contaminato allora scarceriamo subito Stasi!”

Dopo la fine della relazione con Diletta Leotta, l’attore ha sempre protetto la propria vita privata. Tutti i presunti flirt che gli sono stati attribuiti, inoltre, non hanno trovato conferma da parte dell’attore che, però, con Sara Bluma è pronto a fare un passo importante come quello del matrimonio.

Can Yaman e l’amore con Sara Bluma

E’ un amore grande e importante quello che lega Can Yaman e Sara Bluma che potrebbero presto pronunciare il fatidico sì. Il viaggio in Turchia, dunque, potrebbe essere l’occasione per l’attore di presentare la fidanzata a tutta la famiglia e per mostrarle i luoghi in cui è cresciuto. “Visto che arrivano degli insulti pesanti, volevo chiarire – ha spiegato al settimanale – Così non si alimentano ancora di più delle cattiverie e delle violenze nei confronti di una donna”.

Bluff - Storia di truffe e di imbroglioni, Rete 4/ Film con Celentano ed Anthony Quinn, oggi 24 luglio 2025

Solo pochi giorni fa, Can Yaman ha chiarito alcuni dettagli della sua relazione spiegando di aver conosciuto Sara solo pochi mesi fa e di non essere mai stato amico del suo ex compagno. “Ho conosciuto Sara in un concerto due mesi fa, non un anno fa. L’ex compagno non è mai stato amico mio“, le parole dell’attore turco.