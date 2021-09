Can Yaman/ È single dopo la storia d’amore con Diletta Leotta? L’ombra di Moran Atias

Can Yaman è reduce da un’estate di fuoco dopo la fine della storia d’amore con Diletta Leotta. Per fortuna a farlo distrarre c’è il lavoro visto che è alle prese con una nuova fiction dal titolo “Viola come il Mare” in arrivo su Canale 5. Sul set l’attore sex symbol si è ritrovato a lavorare con la ex Miss Italia Francesca Chillemi e non nasconde di aver avuto grande feeling con tutti i nuovi compagni di viaggio. Proprio l’attore sui social si è lasciato andare pubblicando un enorme spoiler sulla nuova serie e in particolare sulla vicenda coinvolgendo anche la collega. “Scopriamo nell’episodio 5 che aveva scritto un articolo e Domenico glielo ha fregato. Tamara capisce perché c’è questo astio nei confronti di Domenico” – si sente la voce di Can Yaman.

La Chillemi ha replicato leggermente imbarazzata allo spoiler del collega dicendo: “ci sono quasi. Sapevi che avevo già un appuntamento questa mattina, messo sempre dalla produzione per il nostro lavoro e sono in ritardo per questo. Mi stai spu***nando”.

Can Yaman è al settimo cielo per la nuova fiction “Viola come il mare”. “Oggi abbiamo terminato le letture con tutto il cast – ha rivelato l’attore sex symbol rivelando anche dettagli e retroscena sulla serie. “Mi sono trovato benissimo con i miei compagni di viaggio. Ho di nuovo adorato come hanno scritto gli sceneggiatori Francesco Demir” – ha detto per poi anticipare qualcosa sul suo nuovo personaggio – “devo dire che è un personaggio super figo e spiritoso. Ha delle battute curate nei minimi dettagli. È uno che lavora sodo ed è pieno di valori, vuole fare la differenza in questo mondo. Insomma, è proprio buono. Complimenti a tutti, ottimo lavoro. Grazie per quest’opportunità, sono felicissimo di essere tra di voi. Spero di essere degno nell’interpretarlo”.

Intanto i riflettori sono anche puntati sulla sua vita privata e sentimentale. Dopo la fine della storia d’amore con Diletta Leotta l’attore è ancora single anche se al Festival del Cinema di Venezia 78 si è lanciato degli sguardi di intesa con la bellissima Moran Atias.

