Can Yaman, fan contro Roberto Alessi/ “Io falso giornalista? C’è stato un equivoco!”

Can Yaman e Roberto Alessi, direttore di Novella2000, sono i protagonisti di una polemica che sta infiammando il web. Tutto nasce da un servizio pubblicato dal settimanale proprio sull’attore turco, ripreso, con tanto di perfette citazioni, da quello pubblicato su un numero di Daydreamer, magazine dedicato alla soap di cui Can è protagonista. Nel servizio sono presenti anche presunte interviste rilasciate da Yaman che trattano argomenti di vita privata. Peccato che l’attore abbia utilizzato Twitter per smentirle, scrivendo: “Non è vero che ho fatto un’intervista del genere… Ma per favore…”. Ciò ha causato lo scatenarsi di critiche e accuse da parte dei fan di Yaman nei confronti di Roberto Alessi e Novella2000, che ha tuttavia soltanto citato le interviste, appartenenti invece al magazine dedicato alla soap. Di fronte alle accuse, il direttore ha deciso di intervenire in prima persona con un video in cui spiega la sua posizione.

Roberto Alessi risponde ai fan di Can Yaman e chiarisce l’equivoco

“Can Yaman – ha esordito Roberto Alessi – avrebbe smentito una intervista rilasciata su Novella 2000: questa è una fake news perché su Novella2000.it non è mai stata pubblicata nessuna intervista. Sono state riprese invece delle dichiarazioni che lui ha rilasciato in diversi giornali e che sono state raccolte in un servizio di Daydreamer, che è il magazine ufficiale di Mediaset”. Così ha aggiunto: “Can avrebbe detto di non aver mai rilasciato quelle dichiarazioni ma questa non è una cosa che riguarda noi – e ancora – C’è stato qualche equivoco tra i suoi fan, alcuni han detto che sono un falso giornalista; chiedo a questi signori di informarsi leggendo un po’ meglio”. Tutto un equivoco, dunque. La spiegazione di Alessi servirà a placare gli animi?

