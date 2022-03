Can Yaman flirt con Francesca Chillemi?/ La dedica: “Viola come il mare” “Bella come

Can Yaman e Francesca Chillemi vicini sul set di Viola come il mare

Can Yaman volta pagina con Francesca Chillemi, dopo Diletta Leotta? E’ questo l’interrogativo generale del momento, alla luce di un nuovo post che il turco ora condivide sul suo profilo Instagram, Lo stato in questione contiene al suo interno due scatti che ritraggono l’attore turco e naturalizzato italiano insieme all’attrice messinese in atteggiamenti facilmente equivocabili: sguardi languidi, sorrisi complici e degli abbracci -con il mare a fare da sfondo- sono le peculiarità degli scatti che ora farebbero pensare ai più -tra gli internauti del web- che possa essere nato un flirt tra una ripresa e l’altra del nuovo progetto filmografico in arrivo, che vede protagonisti gli interpreti.

“Viola come il mare… bella come il sole”, è la caption che Can rilascia per iscritto a corredo del post , dove ‘Viola come il mare’ è la fiction diretta da Francesco Vicario e prodotta da Lux Vide in collaborazione con RTI, che andrà in onda su Canale 5 a breve.

A margine del post di “coppia” dei due attori protagonisti, intanto, sono in molti tra i fan dei diretti interessati a sperare in un’ufficializzazione a breve dell’unione di Can Yaman e Francesca Chillemi in amore, nonostante tra quest’ultimi ci siano diversi anni a segnare una differenza d’età: lei 36 anni, lui 32 anni. “La mia più grande ship”; “Siete splendidi, anche con la Chillemi sarà boom”; “Lei bella come il sole e tu, Can? Sei il nostro sole”, si legge, non a caso, tra i vari commenti riportati dal fandom social dei due attori, che tra l’altro si dicono in trepidante attesa di assistere agli appuntamenti tv di Viola come il mare.

Sulla scia dei gossip del web -che ora vedrebbero Can Yaman (al centro del gossip per un presunto ritocchino estetico) e Francesca Chillemi protagonisti di un flirt in corso sul set di Viola come il mare, le cui riprese si tengono in Sicilia- nel frattempo spuntano le prime anticipazioni tv concernenti la fiction targata Mediaset in arrivo. Secondo quanto riprende Publitalia, il progetto in cantiere per il divo turco di Daydreamer le ali del sogno e l’attrice messinese verrà trasmesso su Canale 5, nella primavera 2022, e il suo debutto nel piccolo schermo potrebbe avvenire proprio nel mese di marzo 2022 corrente. In alternativa, la fiction potrebbe essere trasmessa a partire dal prossimo aprile 2022. In tal caso, quindi, subito dopo l’epilogo del nuovo format sui sentimenti prodotto da Fascino (la società di produzione facente capo a Maria De Filippi), in partenza a marzo e sotto la conduzione della voce narrante di Simona Ventura, Ultima fermata.

Per ciò che concerne la trama di Viola come il mare, nel cui cast Can e Francesca interpretano i ruoli di protagonisti nei panni di Francesco e Viola, quest’ultima è una giornalista romana affetta da sinestesia cromo-musicale, ossia intravede i colori della musica in tutto ciò che la circonda e – sulla base di una sfumatura rossa- avvia delle prime indagini, su cui si basa la storia della fiction Mediaset in arrivo per i telespettatori.

