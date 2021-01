Can Yaman, fra il “bono” della Gerini e la multa/ 400 euro per assembramento a Roma

Can Yaman, attore turco protagonista di Daydreamer, è in Italia per girare lo spot di un marchio di pasta diretto da Ferzan Ozpetek. Assieme a lui la bella e brava attrice italiana Claudia Gerini, considerata di fatto la donna più invidiata d’Italia. In rete sono circolate alcune foto dal set, e l’attrice romana è stata incalzata dalle sue conterranee che le hanno chiesto sui social “com’è Can?”. Lei ha replicato senza troppo esitazione “Bono”.

Una sola parola quindi per confermare quanto già si intravede dalla televisione, con Can Yaman che è considerati allo stato attuale uno degli uomini più sexy al mondo. Una presenza, a Roma, che non è passata inosservata quella del belloccio turco, che ha mandato in visibilio l’intera capitale del Belpaese. Prima del suo arrivo, come scrive IlGiornale, sono stati circa 150mila i tweet pubblicati sull’argomento, e in tendenza è andato l’hashtag #BentornatoInItaliaCanYaman. Ad accoglierlo nella Città Eterna, non soltanto italiane, ma anche seguaci straniere, provenienti da ogni angolo del mondo, solo per vedere dal vivo l’attore 31enne.

CAN YAMAN A ROMA PER LO SPOT: FOLLA IN VISIBILIO

Non va però dimenticato che vi sono in corso tutta una serie di restrizioni anti-covid, e di conseguenza Can Yaman si è beccato una bella multa da 400 euro, non avendo rispettato il distanziamento. Preso dalla foga, infatti, si è lasciato andare ad una serie di foto ravvicinate con le sue fan, ed è quindi scattata la sanzione. Secondo alcuni testimoni, comunque, Can Yaman stesso avrebbe voluto evitare gli assembramenti, e avrebbe chiesto al suo staff di predisporre delle transenne di modo da far avvicinare i fan solo uno alla volta, a cominciare dai bambini, ma la “barriera” ha retto poco l’onda d’urto provocato dalle fan, e di conseguenza si è creato un assembramento. Can Yaman avrebbe dovuto presenziare alla prima puntata di “C’è posta per te”, il fortunato show del sabato sera di Maria De Filippi, la cui nuova stagione è iniziata ieri, ma la sua “ospitata” è stata spostata più avanti e al suo posto ieri ha figurato un altro attore bello e bravo come Luca Argentero, che la prossima estate, tra l’altro, condividerà proprio con Yaman il set di Sandokan.



