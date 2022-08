Can Yaman, Francesca Del Fa é la nuova fidanzata? /Parla lei: “Sono molto riservata”

Can Yaman e Francesca Del Fa stanno insieme? La replica di lei in un’intervista

Francesca Del Fa é la nuova fiamma gemella di Can Yaman? Questo è l’interrogativo generale dal momento che l’attore turco della serie TV Daydreamer e l’attrice de Il paradiso delle signore sono stati recentemente immortalati insieme ad un Festival del Cinema in Sardegna. Sguardi languidi e all’insegna della complicità tra i due, palesatisi all’ultimo incontro pubblico almeno all’apparenza, hanno scatenato i gossip su un presunto flirt in corso tra il divo turco eletto personaggio TV dell’anno al Festival del Cinema di Venezia, e l’attrice dagli occhi di ghiaccio. Ma quest’ultima non ha affatto apprezzato le indiscrezioni in circolazione sul conto del suo privato.

O almeno questo è stando ad un’intervista che l’attrice stessa, Francesca Del Fa, ha rilasciato a Superguidatv: “Mi ha infastidito perché sono una persona molto riservata e preferisco parlare sempre del mio lavoro. Cerco di tenermi alla larga dal gossip e dalla cronaca rosa”.

Ma cosa sarà accaduto davvero tra i due attori, celebri nel Belpaese? A quanto pare si é trattato di un incontro amichevole tra i due, dal momento che Can Yaman starebbe conducendo un’estate da single desideratissimo. Diva e donna fa infatti sapere: “Can Yaman conduce vita da single. Nei giorni scorsi è stato avvistato a Forte dei Marmi solo in un locale”.

Cosa attende Can Yaman nel futuro

Il divo turco sarebbe troppo impegnato per potersi dedicare all’amore, o meglio ama dedicarsi almeno per il momento alla sua carriera di attore. In particolare é in cantiere per lui la fiction in arrivo in TV Viola come il mare, che lo vede coprire il ruolo di attore protagonista insieme alla collega Francesca Chillemi. Anche quest’ultima é stata indicata dal gossip come la presunta nuova fiamma di Can Yaman, ma l’attrice é sentimentalmente legata a Stefano Rosso, il padre della figlia Rania.

