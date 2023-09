Can Yaman: Giacomo Giorgio di Mare Fuori gli soffia il premio/ Tutte le premiazioni di Venezia 80

Can Yaman assente a Venezia 80: nessun premio conferito al turco

Can Yaman rompe il silenzio sulla clamorosa assenza al Festival del Cinema, evento giunto all’edizione “Venezia 80”, dove il turco viene battuto su ogni fronte, italiano e internazionale, in primis da Giacomo Giorgio di Mare Fuori. Il rinnovato evento dedicato a personalità e opere di spicco nel mondo del Grande schermo e che accoglie anche settori vicini e lontani rispetto al Cinema, registra in questi giorni la non apparizione in Laguna di Can Yaman. All’evento di premiazione festivaliero made in Venezia il turco non é menzionato in alcun conferimento dei premi tra le categorie previste e targate “Venezia 80”. Tuttavia, sono premiate le colleghe a lui più vicine, Demet Ozdemir, collaboratrice attrice nella fiction Daydreamer, e Francesca Chillemi, collaboratrice attrice nella fiction Viola come il mare 2 che é al via a settembre 2023 sulle reti Mediaset.

E non solo. Premiata anche la prima stagione della serie TV Viola come il mare, dove Can Yaman copre il ruolo di attore, ma il turco non riceve alcun premio che lo menzioni direttamente, da solo-artist. E intanto, in un messaggio social Can Yaman scrive di non prendere parte al Festival, scegliendo di non rubare la scena “ad altri”. Il riferimento del messaggio, che sembra essere una contestazione dell’attore rispetto al mancato invito festivaliero alle premiazioni previste a Venezia 80, non sarebbe solo ai premi andati alle colleghe strette e a Viola come il mare, ma alla premiazione mancata, conferita al competitor di categoria e attore protagonista di Mare Fuori, Giacomo Giorgio.

Giacomo Giorgio é il nuovo Can Yaman

Alla cerimonia di premiazione targata “Venezia 80” in collaborazione con il Premio Kinéo, in data 2 settembre si rilevano le premiazioni di Demet Ozdemir, Francesca Chillemi e Viola come il mare e la grande assenza di Can Yaman, a cui Giacomo Giorgio della fiction outsider di casa Rai in quanto orgoglio di Napoli -Mare fuori- ruba il titolo più “ambito”, quello di “Migliore attore maschile” per una produzione distribuita in Italia. Tra gli altri premi vicini al mondo della TV e la recitazione, e che non menzionano direttamente Can Yaman, la Miglior serie italiana va a Viola come il mare di Francesco Vicario, mentre la Miglior Serie internazionale è La ragazza e l’ufficiale di Hakan Inan e Hilal Saral. Tra gli attori di serie, i premiati sono al titolo soffiato a Can Yaman di Miglior attore serie italiana Giacomo Giorgio per Mare Fuori; la Miglior attrice serie italiana è Francesca Chillemi per Viola come il mare; il Miglior attore protagonista serie internazionale è Kıvanç Tatlıtuğ sempre per La ragazza e l’ufficiale e la Miglior attrice protagonista serie internazionale è Farah Zeynep Abdullah per La ragazza e l’ufficiale. Il Premio Miglior Attrice Internazionale va alla bella Demet Özdemir.

Ecco tutti i conferimenti in premio e i recipienti di “Venezia 80”:

Miglior film Italiano – Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch

Miglior opera prima drammatica – Piano piano di Nicola Prosatore

Miglior opera prima commedia – Il cacio con le pere di di Luca Calvani

Miglior attore protagonista – Alessandro Sperduti per Dante

Miglior attrice protagonista – Laura Morante per Il colibrì

Miglior attore non protagonista – Lodo Guenzi per La quattordicesima domenica del tempo ordinario

Miglior attrice non protagonista – Liliana Fiorelli per I migliori giorni

Miglior Docufilm – Pier Paolo Pasolini – Una visione nuova di Giancarlo Scarchilli, prodotto da MG Production di Morena Gentile

Miglior serie italiana (Tv /Streaming) – Viola come il mare di Francesco Vicario

Miglior attore serie italiana (Tv /Streaming) – Giacomo Giorgio per Mare Fuori

Miglior attrice serie italiana (Tv /Streaming) – Francesca Chillemi per Viola come il mare

Premio giovani rivelazioni – Sara Ciocca per Nina dei lupi

Premio solidarietà – Gente Strana – Watu Wa Ajabu di Marta Miniucchi – Genoma Film

Premio Kinéo ITTV Festival – Maria Pia Calzone “Resta con me”

Premio Kinéo Martha De Laurentiis – Miglior produttore internazionale, Tarak Ben Ammar

Premio Kinéo GCHR – Chiara Tilesi per We Do It Together e

Premio Miglior Film internazionale – Top Gun Maverick di Joseph Kosinski

Miglior Serie internazionale – La ragazza e l’ufficiale di Hakan Inan e Hilal Saral – Mediaset

Miglior attore protagonista serie internazionale – Kıvanç Tatlıtuğ per La ragazza e l’ufficiale

Miglior attrice protagonista serie internazionale – Farah Zeynep Abdullah per La ragazza e l’ufficiale

Premio Art of Movie Award – Julian Schnabel

Premio Miglior Attrice Internazionale – Demet Özdemir

