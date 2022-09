Can Yaman, “il gesto carino per mia nonna..”/Francesca Chillemi commossa a Verissimo

Can Yaman e Francesca Chillemi ospiti a Verissimo: il retroscena emozionante

Il sabato pomeriggio di Canale 5 si riattiva con la prima puntata del rinnovato Verissimo che vede ospite in studio la coppia TV Can Yaman (atteso alla prima puntata di Amici 22) e Francesca Chillemi. Reduci dalla premiazione al Festival del Cinema di Venezia, dove sono stati insigniti con il Filming Italy Best Movie Award, il divo turco e l’attrice siciliana sono tornati a raccontarsi ai loro fan, confermando il gossip che li vede legati da un rapporto intenso oltre il set di Viola come il mare – la fiction Mediaset in partenza su Canale 5 il 30 settembre 2022, che li ha tenuti uniti per 7 mesi tra le riprese Matteo e disperatissime. A conferma del legame, che per gli esperti più pettegoli del gossip vedrebbe i due attori di Viola come il mare come possibili protagonisti di un flirt top secret a discapito del matrimonio di lei con Stefano Rosso, é un emozionante aneddoto rivelato da Francesca Chillemi alla conduttrice di Verissimo.

Francesca Chillemi: "Non mi vergogno più della bellezza"/ "Sono Viola come il mare"

Parlando del collega in Viola come il mare, nonché attesissimo ospite ad Amici 22 Can Yaman, Francesca Chillemi rivela a Verissimo il dolce ricordo di una visita di cortesia che il turco ha voluto condividere con lei a casa della nonna, la quale é venuta a mancare di recente. La donna ha chiuso gli occhi prima del debutto di Francesca previsto a Viola come il mare, ma ha avuto modo di conoscere di persona Can Yaman, come rivelato dalla Chillemi visibilmente emozionante per il gesto da vero gentleman ed eroe romantico del turco.

Francesca Chillemi e Can Yaman/ "Lui mi stuzzica in continuazione, gli piace..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Francesca Chillemi emozionata al ricordo del gesto dell’atteso ospite di Amici 22 Can Yaman, a Verissimo: fan in visibilio

“Can Yaman è stato molto carino -ha esordito-. Stavamo girando a Palermo e mia nonna era stata male, volevo assolutamente andarla a trovare perché avevo paura peggiorasse, ma non c’era un autista che poteva accompagnarmi. Allora ci siamo messi in macchina la mattina presto io, Can e un altro collega e siamo andati dalla nonna”.

Francesca Chillemi rifiuta Can Yaman/ Che succede prima di Viola come il mare?

La bella e brava Francesca Chillemi ha così dimostrato la sua riconoscenza all’ospite al via di Amici 22, Can Yaman, per la vicinanza mostratale nel sofferto momento in cui la nonna stava male. Al di là del set, quindi, il bello e tenebroso divo turco ha stretto un rapporto di stima e affetto con l’attrice dagli occhi da cerbiatta e la bellezza mediterranea. E i fan del duo, non a caso, si dicono in visibilio, tra le annesse reazioni social: “Lui é sempre bellissimo e lei é stupenda” si legge tra i messaggi di consenso e poi ancora: “Insieme sarebbero il top”.

Tra i fan più accaniti, c’é chi in particolare elogia la galanteria e l’innato sex-appeal unitamente alla fisicità scultorea di Can e la bellezza acqua e sapone dell’attrice, che a Verissimo ha sfoggiato un make-up nude che fa ricordare vagamente la bellezza dell’ex Uomini e donne mora, Giulia De Lellis.











© RIPRODUZIONE RISERVATA