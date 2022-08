Can Yaman, il ritorno tv è Viola come il mare: “Lei vive di colori..” / Trama, data d’inizio e reazioni

Viola come il mare ai nastri di partenza in tv: Can Yaman anticipa il nuovo debutto tv targato Mediaset

Si avvicina sempre di più la data della messa in onda del debutto in tv di Viola come il mare, la fiction tv targata Canale 5 che vede protagonisti Can Yaman e Francesca Chillemi. Così come annunciato da Mediaset, Viola come il mare debutterà in tv il prossimo 30 settembre -salvo cambiamenti repentini nei palinsesti tv- e intanto il divo turco, Can Yaman, ha condiviso con il popolo del web alcune immagini esclusive della fiction, regalando così delle anticipazioni del progetto in arrivo nel piccolo schermo, dopo il successo raggiunto in Italia con le fiction Mediaset che lo hanno visto protagonista, Bittersweet, Mr. Wrong-lezioni d’amore e Daydreamer. In particolare, tra le altre chicche Can ha svelato la patologia da cui è affetta la giornalista Viola, ovvero il ruolo interpretato da Francesca Chillemi.

“È impossibile descrivere le emozioni che abbiamo provato girando #ViolaComeIlMare… Scopriremo che Viola vive letteralmente di colori ed emozioni e che conoscerà Francesco Demir, un uomo affascinante e seduttivo, ma con scarsa fiducia nel genere umano… tutto il contrario di lei! Conosceremo tanti amici che ci faranno sorridere, riflettere e che ci aiuteranno nelle scelte più difficili”, si legge tra le righe di uno dei post che il divo turco condivide su Instagram, in vista del debutto di Viola come il mare in tv. E il messaggio, poi, prosegue: “Non vediamo l’ora di portarvi in una terra incredibile come la Sicilia, alla scoperta dei colori di Palermo, accompagnati dal calore di tutti coloro che ci hanno permesso di realizzare questo bellissimo viaggio che sta per iniziare!!! Siete curiosi? Ci vediamo a settembre su #Canale5!”.

Can Yaman e Francesca Chillemi, seppur non avendo molto in comune tra loro, sono riusciti a instaurare una magica alchimia sul set delle riprese di Viola come il mare, così come lascia intendere il divo con i nuovi post l’attore turco. Ma quali ruoli interpreteranno i due attori?

I ruoli tv di Can Yaman e Francesca Chillemi in Viola come il mare: le reazioni web al trailer

Viola Vitale , donna bellissima e attraente, che ha alle spalle delle esperienze lavorative nel campo della moda, si trasferisce da Parigi a Palermo con l’intento di conoscere il padre. Così comincia a lavorare per una redazione web e in qualità di giornalista di cronaca nera e avvia una collaborazione con l’altro protagonista della fiction. Francesco Demir -ruolo interpretato da Can Yaman. Lui è un uomo fascinoso e seduttivo, con talento investigativo e che non ripone molta fiducia nel genere umano, a differenza di Viola. I due collaboreranno per la risoluzione di casi di omicidio, lei in qualità di giornalista e lui come poliziotto. Se inizialmente riscontreranno della difficoltà nella collaborazione, i due impareranno a unire le forze in modo ottimale con il passare del tempo, complice la sindrome da cui è affetta Viola, la sinestesia.

La sinestesia non è solo una figura retorica, ma anche la sovrapposizione spontanea e incontrollata di più sensi: la commistione di vista e udito, ad esempio. Nel caso di Viola, lei associa i colori alle emozioni. Quando vede una persona, quella persona le trasmette la percezione di un colore, che le permette di leggerne l’emozione più profonda. Paura, gioia, dolore.

“Sono felice, dopo quasi un anno dal primo ciak, di pubblicare in anteprima il primo trailer della nostra nuova serie “Viola Come il Mare”- si legge poi tra le righe del post contenente il primo trailer di Viola come il mare, postato da Can Yaman. E il messaggio poi prosegue: “E’ stato un lungo percorso ricco di emozioni e sacrifici; risate e malumori; impegno e soddisfazioni; vento, pioggia, freddo, caldo e anche il Covid è venuto a farci visita purtroppo! Ma ce l’abbiamo fatta e finalmente siamo arrivati a questo primo meraviglioso traguardo… La messa in onda della mia prima serie girata interamente in italiano si avvicina. Sono orgoglioso di aver lavorato con questo splendido gruppo, composto da professionisti, fantastici attori e tanti amici. Spero che il bellissimo feeling nato tra tutti noi “spacchi” lo schermo con la stessa forza con cui ci ha legato! Allora forza “Viola Come il Mare”, dimostra a tutti quanta emozione proviamo e quanto amore abbiamo dedicato a questa serie”.

Le prime anticipazioni tv di Viola come il mare, intanto, segnano un esorbitante numero di interazioni social positive da parte del popolo del web. I post di Can Yaman, ad esempio, fanno incetta di like e commenti di chi -tra gli internauti- si dice in trepidante attesa di assistere alla messa in onda della nuova serie di Canale 5.











