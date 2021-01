Can Yaman/ Insultato per il flirt con Diletta Leotta chiude i social: “Fatti miei”

Can Yaman, celebre attore turco amatissimo in Italia, nei giorni scorsi è apparso sulle principali riviste di gossip per la sua frequentazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta. Il settimanale Chi ha pubblicato alcuni scatti dei due che hanno trascorso cinque giorni insieme in un albergo del centro di Roma, dove l’attore era arrivato per realizzare uno spot pubblicitario. Le fan dell’attore, però, non hanno accolto in modo positivo la notizia. I canali social di Can Yaman sono stati sommersi da così tanti commenti negativi, che l’attore è dovuto intervenire in prima persona. “Fatti miei. Punto”, ha scritto in un post. Poi ha deciso di disattivare il suo profilo Twitter e ha limitato tutti i commenti alle sue foto su Instagram. Infine l’attore turco ha inserito nella sua bio di Instagram l’emoji che indica di far silenzio.

Can Yaman e Diletta Leotta: dopo gli insulti, l’attore lascia i social

Ora che Can Yaman ha deciso di silenziare i suoi social, le sue fan prendono difese attaccando duramente le persone che hanno insultato lui e Diletta Leotta: “A quanto pare l’attore turco vuole che i fan non si intromettano nella sua vita personale, preferendo che questi si limitino ad apprezzare il suo lavoro”, scrive una ragazza su Twitter. “Sono amareggiata e provo tanto vergogna per queste lingue lunghe e zucche vuote! Ognuno può gestire la sua vita come vuole e con chi vuole…” e “A ogni azione corrisponde una reazione e questa è stata la sua. Un ragazzo che è stato portato all’esasperazione per fare un gesto del genere….”, hanno commentato altre due utenti. Su Twitter c’è anche chi cerca di sdrammatizzare: “Can Yaman che limita i commenti su Instagram e si cancella da Twitter perché è evidente che stanotte vuole condurre lui. Che il trash ti benedica fratello”.



