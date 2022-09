Can Yaman: “La bellezza per me non esisteva”/ “Studiavo e pensavo solo a quello”

Can Yaman torna a Verissimo, prima del debutto TV con Viola come il mare

Can Yaman torna a calcare lo studio di Verissimo, nella prima puntata della nuova stagione del talk del sabato pomeriggio in onda il 17 e il 18 settembre 2022 su Canale 5.

In coppia con Francesca Chillemi, il divo presenta al centro studio Viola come il mare, la fiction prodotta da RTI e Lux Vide, dove l’attore e l’attrice interpretano rispettivamente i ruoli del fascinoso ispettore capo Francesco Demir e la giornalista affetta da sinestesia Viola Vitale. In occasione della conferenza stampa tenutasi alla Casa del Cinema di Roma il 16 settembre 2022, incalzato dalle domande dei giornalisti che gli chiedono se la bellezza abbia mai rappresentato per lui uno scoglio da superare, il divo parla di un periodo della sua vita in cui l’aspetto fisico era l’ultima cosa a cui avrebbe prestato la sua attenzione: “Per tantissimo tempo non sono stato interessato alla bellezza. Ho studiato giurisprudenza per 10 anni, la bellezza per me non esisteva. Studiavo e pensavo solo a quello, a diventare avvocato. Il concetto di bellezza mi è arrivato più tardi, ma sono state le persone esterne a inculcarmelo. Me lo hanno sempre ricordato loro. Nella mia vita privata non parlo di bellezza, non ci faccio caso, non è una cosa che mi ossessiona”. L’attore sostiene che la bellezza fine a se stessa, che non si sposi non altre doti come l’ambizione, la grinta e l’intelligenza, “si smorza, fino a morire”.

Quindi, il monito del divo turco, Can Yaman é “Bisogna essere aperti ad imparare, a puntare ad altre caratteristiche, ad esplorare nuovi livelli per crescere e maturare”.

Ma com’é stato per Can Yaman intraprendere il nuovo progetto che lo vede collaborare al fianco di Francesca Chillemi, in Viola come il mare? Rispetto ai ritmi che lui definirebbe “illegali” di lavoro sul set in Turchia, l’attore si dichiara molto grato all’Italia per l’accoglienza e l’opportunità di prendere parte all’attesa fiction Mediaset: “In Turchia abbiamo ritmi molto diversi, che definirei quasi illegali -. A volte è capitato di fare dei turni di 15,16 ore. Sono stato abituato a lavorare così, con quegli orari un po’ folli. Quella frenesia mi ha reso una macchina da guerra. Qui si sono stupiti che non dimenticavo mai le battute, ma questo è successo proprio perché sono stato abituato a crescere in situazioni difficili. Mi sono trovato benissimo qui in Italia, si vive sicuramente meglio. Finito il turno di puoi rilassare andando a cena, si crea gruppo».

