Can Yaman, ospite oggi a Domenica In, si è raccontato partendo dall'infanzia fino al grande successo di oggi: “Sandokan? Riscatto personale”.

Una carriera in crescita costante, Can Yaman è ormai un volto iconico anche per il pubblico italiano grazie alle innumerevoli serie internazionali alle quali ha partecipato e soprattutto per il prossimo ruolo in Sandokan: in onda da domani 1 dicembre 2025. L’attore si racconta a Domenica In partendo dal personale, dall’infanzia e adolescenza in quel di Istanbul dove ha iniziato a costruire le basi della sua carriera in ascesa. “Sono nato e cresciuto ad Istanbul frequentando una scuola italiana; fu una scelta di mamma, voleva che imparassi più lingue”.

Can Yaman ha scelto l’Italia come fosse già scritta nel suo destino, a sua insaputa; proprio nel nostro Paese – e non solo – ha trovato grande riscontro dal punto di vista professionale. I riflettori restano però sulla sua vita, sul rapporto con i genitori che sono giunti alla separazione quando lui era ancora piccolo: “Avevo 5 anni quando si sono lasciati ma sono stati bravi a non farmi percepire la differenza”. La mamma e il papà dell’attore turco hanno mantenuto un ottimo rapporto dando dunque la priorità al figlio piuttosto che alle frizioni. Fondamentale per Can Yaman è stato anche il rapporto con la nonna, persa appena 3 settimane fa: “Mamma per un periodo ha lavorato fuori Istanbul e mi lasciava alla nonna paterna e mi ricordo quel periodo vissuto con lei, persa appena 3 settimane fa, era un angelo. Si è sempre dedicata alla famiglia, una persona super altruista che viveva solo per i figli e per i nipoti”.

Can Yaman a Domenica In: “Avrei dovuto girare Sandokan 5 anni fa, poi la pandemia ha bloccato tutto…”

Poi la scintilla con il mondo della recitazione; Can Yaman aveva iniziato da poco il percorso nel contesto della giurisprudenza ma la noia iniziava ad avere il sopravvento. Poi, spronato dai suoi stessi docenti, si avvicina al teatro e da quel momento ha stravolto le sue ambizioni per seguire quel sogno che oggi vive da protagonista tra piccolo e grande schermo. “Il primo provino? Mi dissero che ero troppo bello e per il personaggio dovevo ‘imbruttirmi’. Ho dovuto perdere 6 kg, cambiare la postura e cose simili…”.

“In Turchia mi prendevano in giro, pensavano che avessi preso delle comparse: ‘andasse a vivere all’estero, vediamo se è così famoso”’. Sandokan è una rivincita…”, prosegue così il racconto di Can Yaman a Domenica In che racconta come nel suo Paese quasi la stampa guardava con scetticismo la grande accoglienza che puntualmente riceveva in Italia. Lui ha vissuto quella circostanza quasi come una sfida, ed ha avuto ragione; dopo i 5 anni di attesa per Sandokan, la serie è pronta ad arrivare in prima serata su Rai Uno e non può che essere un riscatto per sé e contro chi non ci credeva. “Dovevamo girare 5 anni fa, poi c’è stata la pandemia e si è fermato tutto. Ero arrivato in Italia per quello, ci rimasi male. Poi l’anno scorso finalmente la svolta”. Non a caso, ha sottolineato come il giorno più bello della sua vita sia stato proprio la promozione della serie tv: “Sono scoppiato a piangere, non mi era mai successo; mi sono lasciato andare”.