Can Yaman lascia l’Italia, l’addio / “Avrò bisogno di voi” “Per me finisce un’era”

Can Yaman dice addio all’Italia? Il messaggio del divo turco in concomitanza con le riprese di El Turco

Reduce dalla prestigiosa apparizione al Festival del Cinema di Venezia, Can Yaman lascia l’Italia, che lo ha reso celebre agli occhi dei telespettatori italiani e non solo, con ruoli di protagonista in fiction Mediaset di successo, tra cui Daydreamer e Bittersweet, e ospite in trasmissioni TV seguite in tutto il mondo come C’é posta per te di Maria De Filippi. L’addio al Belpaese ora suscita il forte timore nei fan di Can Yaman che il turco non sia destinato a fare rientro nel Belpaese, mentre nel messaggio rivelatorio della partenza il diretto interessato parla della fine di “un’era” per delle nuove esperienze professionali. Questo, mentre sale l’attesa nei telespettatori in Italia per l’inizio della messa in onda di Viola come il mare, la fiction prodotta da RTI e Lux Vide per Mediaset, in partenza su Canale 5 il 30 settembre 2022.

“Avrò bisogno della vostra vicinanza: per me finisce un’era, ma ne inizia un’altra!-esordisce il bello e tenebroso attore interprete nel ruolo Francesco Demir in Viola come il mare-. Però prima di andarmene, vi regalo “Viola Come Il Mare” , so che potrò contare sulla vostra attenzione e spero possa piacervi cosi come è piaciuto a me. Io devo fare un altro passo importante per realizzare il mio sogno: essere cittadino del mondo”.

Insomma, sembra chiaro che Can Yaman ci accingi ad intraprendere un nuovo debutto che possa confermarlo tra le personalità di spicco nel mondo dell’interpretazione di risonanza mondiale, dopo aver ricevuto il Filming Italy Best Movie International Award -ovvero il premio di migliore artista internazionale al Festival del Cinema di Venezia. Ma cosa attende Can Yaman fuori dal Bel Paese? Alla luce di quanto ripreso dal divo turco nel suo ultimo messaggio lanciato all’Italia via social – nella settimana in cui sono previste nel weekend di Canale 5, in TV, la sua ospitata di coppia con Francesca Chillemi a Verissimo e quella registrata in solitaria ad Amici 22 di Maria De Filippi- può dirsi confermato che Can Yaman sia in partenza per le riprese di un nuovo progetto, che si tengono a partire da settembre 2022 nella capitale dell’Ungheria, per la serie El Turco in onda su Disney Plus: “Nei prossimi 6 mesi sarò impegnato a Budapest per le riprese di una serie molto particolare per tanti aspetti… È un’emozione grande, sarà un’esperienza dura ed estenuante, non sarà un ruolo semplice… Mi aspetta un periodo intenso durante il quale dovrò essere disciplinato e concentrato: e lo sarò”.

Gli altri progetti in cantiere per la star turca, Can Yaman

Tuttavia -come lui spiega- il divo di Daydreamer non si allontana del tutto dall’Italia, anche perché nel corso dei prossimi sei mesi che lo coinvolgono nel ruolo d’interprete previsto in inglese, Can Yaman é tenuto a lavorare anche per “altri progetti importanti che ho intrapreso” -si pensa al remake di Sandokan dove interpreta La Tigre della Malesia e nel cui cast figura anche Luca Argentero- tenendosi a stretto contatto con il team di Mania, la fragranza che ha lanciato sul mercato e dal target unisex. Nel frattempo, inoltre, tra le Instagram stories, Can Yaman annuncia anche che é in cantiere per lui un nuovo spot promozionale per la pasta De Cecco.

Insomma, più che un vero e proprio addio il messaggio di Can Yaman sembra essere un nostalgico arrivederci all’Italia e i fan nel Belpaese non avrebbero da temere l’abbandono del divo.













