Can Yaman: “Quando avevo una storia, l’avete rovinata..”/ Lo sfogo al ricordo di Diletta Leotta

Can Yaman torna ad attivarsi via social: lo sfogo del divo turco al ricordo di Diletta Leotta

Tra un post e l’altro, mentre si lascia immortalare alle prese con gli allenamenti fisici in palestra e lo spoiler di Violetta Como El mar, Can Yaman rompe il silenzio su Diletta Leotta e il suo status sentimentale. Ebbene sí, l’attore turco di risonanza e successo International, che ha conquistato i telespettatori delle reti Mediaset come protagonista di diverse fiction molto amate come Daydreamer- le ali del sogno, torna sul set. Ne dà lui annuncio in un post condiviso su Instagram, a corredo del quale anticipa ai fan l’adattamento in “Violenta Como il mar” per il mercato filmografico in Spagna della fiction originaria di casa Rai: “Viola come il mare”.

La serie TV che lui ha interpretato in coppia con la co-protagonista Francesca Chillemi, nei ruoli di un ispettore capo di polizia e una giornalista affetta da sinestesia, dava recentemente vita al chiacchiericcio che tra i due attori ci fosse del tenero. E Ancor prima, ai tempi della lovestory di Can Yaman e la bionda conduttrice sportiva di Dazn, Diletta Leotta, il gossip made in Italy lo tacciava di una dura accusa su cui ora rompe il silenzio social. Le malelingue accusano l’allora coppia italo-turca di inscenare un amore finto al mero scopo di accalappiarsi visibilità, copertine e attenzione mediatica per collaborazioni nello showbiz e il business in generale.

Un’accusa che, riattivatosi in questi giorni su Instagram, Can Yaman tiene prontamente a smentire in un duro sfogo social.

Can Yaman chiude con il mondo del gossip: la rottura é social

“Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate a manetta, ma non è vero – si sfoga in una nuova storia social il turco, alla luce dell’ultima voce che lo vede nascondere un flirt con l’influencer “nip” Giorgia Colombo, dopo la rottura con Diletta Leotta -. Quando ne avevo una vera, avete fatto di tutto per rovinarla bombardando tutti con le teorie che era una cosa finta”. Resta l’amarezza, quindi, della fine di un amore, di cui lui attribuisce la responsabilità agli esperti del gossip: “Ora che ho fatto una fatica assurda per allontanarmi dal mondo del gossip, create tutte queste fidanzate non vere e volete far credere che siano vere. Bha”.

É così, quindi, che Can Yaman suggella la fine della lovestory con i paparazzi e il mondo dei giornalisti del gossip: “Vi assicuro se ne avessi una seria ve lo avrei fatto sapere io – prosegue- Se volete portare ad alcune persone un po’ di visibilità fate pure, però non è colpa mia. Cercate di vedere tutte le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze”. Infine, destinando la conclusione ai fan, il sexy divo scrive: “Meno male che i miei fan ormai hanno imparato a non credere a nulla a meno che non verifichi io. Li ringrazio”.











