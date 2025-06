Can Yaman: fidanzato con la ex del suo amico! Sara Bluma lascia famiglia e figli per l’attore turco. I follower lo attaccano senza pietà.

L’hanno chiamato Sandokan, eroe e tanto altro, ma oggi Can Yaman ha deluso i fan che iniziano ad appellarlo come “traditore“. Cos’è successo? Una di quelle cose che non dovrebbero mai avvenire: ha rubato la fidanzata ad un suo caro amico. Dopo lunghi anni di vita da single, l’attore turco ha deciso di uscire allo scoperto con la nuova compagna, ed è così che sul suo profilo Instagram è comparsa una foto che ha fatto il giro del web.

Nell’immagine si vede lui insieme ad una ragazza con i capelli a caschetto, che sorride poggiando la testa sul suo collo. Si tratta di Sara Bluma, una deejay di origini italo-argentine, che sarebbe a tutti gli effetti la nuova fiamma di Can Yaman. Ma cosa c’è di così scandaloso in tutto ciò? Pare che la bellissima Sara fosse la fidanzata di un suo amico, il deejay Stefano Papa, e che lei abbia lasciato l’uomo e i figli per stare con l’attore.

Can Yaman, fan furiosi con l’attore turco: “Torna sui tuoi passi…“

A rivelare tutto è stato Alessandro Rosica, che facendo un’indagine ha scoperto che Can Yaman e Sara Bluma si vedevano in segreto ormai da un anno portando avanti una relazione. Non solo, Stefano Papa era un suo amico! Si tratta del titolare di un locale molto famoso tra i giovani, chiamato Sanctuary Eco Retreat, famoso in tutto il mondo. Insomma, Can Yaman ha deluso i fan che per anni hanno pensato fosse una sorta di eroe, estremamente attento al romanticismo e alla correttezza. Insomma, un Sandokan dei nostri tempi. Eppure il famoso attore turco ha deluso i fan che si sono riversati in massa a commentare la sua foto: “So solo che quello che stai mostrando oggi a me non piace e mi delude parecchio.

Non posso sapere e capire il perché di questo cambiamento, ma spero che possa ritornare sui tuoi passi“, scrive un utente. Ma è solo uno degli infiniti commenti che cercano di farlo rinsavire.

