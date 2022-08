Can Yaman, sfortunato in amore?/ Le sue ex partner sul set si sposano, lui…

Can Yaman: a settembre su Canale 5 con “Viola come il mare”

Can Yaman è diventato famoso in Italia grazie alle soap “Bitter sweet”, “DayDreamer” e “Mr. Wrong – Lezioni d’amore”. Il prossimo 14 settembre arriverà su Canale 5 “Viola come il mare”, la fiction con Francesca Chillemi ambientata a Palermo. “È stato un lungo percorso ricco di emozioni e sacrifici; risate e malumori; impegno e soddisfazioni; vento, pioggia, freddo, caldo e anche il Covid è venuto a farci visita purtroppo! Ma ce l’abbiamo fatta e finalmente siamo arrivati a questo primo meraviglioso traguardo… La messa in onda della mia prima serie girata interamente in italiano si avvicina”, ha scritto l’attore su Instagram. Invece il progetto “Sandokan“, remake della serie tv anni Settanta destinato a Rai 1, si è arenato: “Avremmo dovuto aiutarlo lo scorso anno, poi a causa Covid ci siamo fermati. Ero molto carico, ero arrivato a pesare 100 chili. Per interpretare Francesco Demir in Viola come il mare sono sceso a 90. Per Sandokan recupererò massa muscolare”, ha detto a Nuovo Tv.

Can Yaman è sicuramente meno fortunato in amore. Ricordiamo la storia con Diletta Leotta, durata 6 mesi: sembrava dovessero sposarsi, poi improvvisamente l’addio. Intanto le sue ex partner sul set delle soap opere turche si sposano. Özge Gürel, con lui in “DayDreamer” e “Mr. Wrong – Lezioni d’amore”, ha da poco sposato Serkan Cayoglu, in Germania (la seconda parte dei festeggiamenti si terrà in Italia a metà agosto). I due attori si erano conosciuti sul set della soap “Cherry Season – La stagione del cuore”. Per quanto riguarda Demet Özdemir, con cui si dice Can Yaman abbia avuto una storia, si sposerà il prossimo 28 agosto con il collega Oğuzhan Koç. Le nozze si svolgeranno alle porte di Verona. Secondo Nuovo tv, Yaman non è stato invitato al matrimonio.

