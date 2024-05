Can Yaman sul set di Sandokan, iniziate le riprese/ Il look dell’attore turco fa invidia a Kabir Bedi

Can Yaman non sfigura sul set del remake di Sandokan, miniserie anni’70 con protagonista Kabir Bedi. L’attore turco è stato fotografato da Chi mentre era intento a girare le prime scene con un look da ‘pirata della Malesia’ che non ha sfigurato rispetto a quello del suo predecessore.

“Ciak, azione! Nella scena si vede Sandokan confrontarsi con James Brooke, il suo acerrimo rivale, che nella serie degli An-ni 70 era interpretato da Adolfo Celi” si legge sul settimanale. Il servizio in esclusiva mostra Yaman con un fisico statuario, una barba lunga e un leggero trucco agli occhi da pirata che ruba la scena. Le sequenze riprese da Chi sono state girate a Cinecittà, in cui è stato ricostruito il villaggio di Mompracem in modo davvero notevole.

Can Yaman sul set di Sandokan, perfetto e in gran forma

Can Yaman, reduce dal successo di Viola come il mare, è impegnato sul set di Sandokan dove è stato sottoposto a un duro allenamento per riprodurre al meglio i duelli. A testimoniare il continuo lavoro sul set dell’attore turco ci ha pensato Chi con un sevizio in esclusiva, che mostra le prime immagini del remake.

“Quello di Westwick si batte all’ultimo sangue. Sia l’attore britannico sia Can Yaman si sono sottoposti a un duro allenamento per rendere verosimili i combattimenti corpo a corpo” si legge sul settimanale. Alcune settimane fa, l’attore aveva annunciato sui social di essere dimagrito moltissimo in vista della serie cult: “Come ho perso 10 chili in 30 giorni? Sapevo che al mio ritorno a Roma mi aspettava un duro lavoro, un radicale cambio di abitudini per prepararmi al prossimo personaggio: Sandokan!” ha dichiarato Yaman che ha raggiunto una splendida forma.











