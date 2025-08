Can Yaman vittima di attacchi sul web: sfida gli hater con uno sfogo durissimo e provovatorio: "Drogato, alcoolizzato, cos'altro sono?!"

Sono passati solo pochi anni da quando Can Yaman è diventata noto e conosciuto in Italia grazie alla dizi turca Bitter Sweet – Ingredienti d’amore successo consolidato poi con DayDreamer. Da allora la sua carriera è stata in continua ascese non solo in patria ma anche all’estero tra cui in Italia dove ha recitato nella fiction di successo Viola come io mare. Parallelamente grazie a flirt veri o presunti è finito costantemente al centro del gossip venendo acclamato come una star. Negli ultimi anni, tuttavia, accanto a fan e adulatori sono arrivati anche i più critici e persino gli hater che non hanno mai perso occasione di criticarlo sui social.

E di recente le critiche sono diventati dei veri e proprio insulti, Can Yaman è finito vittima di un vero e proprio attacco sul web, le accuse, e gli insulti sempre più pesanti nell’ultimo periodo si sono moltiplicati anche a causa della sua nuova relazione con la dj Sara Bluma e per tutti questi motivi Can Yaman si è sfogato duramente sui social con un post provocatorio. Stanco ed esasperato l’attore turco ha postato sul suo profilo Instagram un lungo elenco di critiche e insulti sfidando i suoi detrattori ad aggiungerne altri.

Can Yaman sotto accusa: “Mi dicono che sono drogato e alcolizzato, e che la mia donna è quella sbagliata”

Scendendo nel dettaglio, Can Yaman vittima degli hater e di pesanti attacchi ha deciso di rispondere a tono con un post provocatorio. L’attore turco ha postato su Instagram un post in cui si è mostrato a torso nudo con una forma smagliante, con lo sguardo fiero e gli addominali scolpiti e con una didascalia che è un vera e propria sfida agli hater: “Sono vecchio, sono brutto, sono drogato, sono alcolizzato, la salute è rovinata dai sigari. Non sono una persona da ammirare. Sono cambiato, non sono più il professionista di una volta. Metto a putta*e la mia carriera. Sono innamorato della donna sbagliata. Tutto è per pubblicità. I miei comportamenti sono orribili. Non sono più credibile.”

E poi ancora l’attore turco che presto vedremo nella nuova fiction Sandokan aggiunge: “Qualsiasi cosa io faccia è una truffa. Non piaccio a nessuno Le persone intorno a me usano solo me. Dovrei cambiare i miei amici Sono egocentrico e maleducato. Imbroglio, rubo cose.” Ed infine con tono di aperta sfida conclude: “Che altro? Non sono sicuro che abbiano parlato abbastanza di me. Aspetto gli haters sotto sui commenti, continuate ad arrivare..” Insomma, tra sarcasmo pungente ed amara ironia Can replica alle accuse, non è la prima volta che l’attore finisce nel mirino dell’odio sul web ma nelle ultime settimane, complice la sua relazione con Sara Bluma, gli attacchi si sono moltiplicati e l’attore ha deciso di intervenire.