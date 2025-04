Nonostante non siano ancora effettivamente entrati in vigore – ed anzi, siano stati discussi e temporaneamente congelati già nei mesi scorsi – i dazi di Donald Trump iniziano a produrre effetti significativi sull’economia del Canada con il mese di marzo che si è chiuso con la più accentata perdita di posti di lavoro degli ultimi tre anni, in larga parte legata a quelle tasse aggiuntive imposte dal paese confinante sulle importazioni di auto dall’estero: una sorta di lezione per gli altri paesi che rende chiaro quanto iniziare una guerra commerciale con gli USA potrebbe rivelarsi svantaggioso soprattutto per il paese soggetto ai dazi; a maggior ragione quando si ha un peso e una potenza economica inferiore a quella del Canada.

Prima di arrivare ai dati, è importante ricordare che il Canada finì vittima assieme a Messico e Cina della primissima tornata di dazi di Donald Trump imposti soprattutto a causa dell’immigrazione e delle vendite di componenti per sintetizzare il Fentanyl: si parlò di un generalizzato 25% su acciaio e alluminio, unito ad un ulteriore 25% sulle sole importazioni di auto e ad un 10% riservato al solo mercato cinese; ma grazie alla mediazione tra leader sia il governo messicano che quello canadese riuscirono ad ottenere una temporanea esenzione impegnandosi a ridurre il numero di migranti e prodotti chimici.

In Canada persi 33mila posti di lavoro: secondo gli analisi è l’effetto dei dazi di Trump e ad aprile sarà ancora peggio

Al di là delle breve battaglia dei mesi scorsi, con l’introduzione dei nuovi dazi generalizzati (che non colpiranno direttamente il territorio canadese, se per il 10% imposto su tutte le importazioni e per il 25% relativo al settore dell’automotive) in Canada è tornata a crescere la paura economica: i dati ufficiali – non a caso – ci dicono che nell’arco di un solo mese sono stati licenziati 33mila lavoratori canadesi, con un aumento dell’occupazione part-time e un tasso di disoccupazione passato dal 6,6% al 6,7% nel solo arco di un mese.

Secondo gli analisi del Canada la ragione è – ovviamente – da ricercare nei dazi e lo dimostrebbe soprattutto l’ampio calo di dipendenti nei settori manifatturieri ed automobolistici (tanto che Stellantis ha chiuso per due settimane lo stabilimento di Ontario che da lavoro a più di 3mila persone); mentre l’aspetto peggiore è che questi dati saranno destinati a replicarsi in misura ancora maggiore ad aprile quando si inizieranno a far sentire i primissimi effetti della reale entrata in vigore dei dazi.